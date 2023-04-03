胡，怎麼說》「網紅」馬英九舔共媚習「紅」了，國民黨隔海送「遮羞布」！

馬英九回歸中國還不到7天，馬上就「紅」了，中共湖南省委書記沈曉明就當面稱他為不折不扣的「網紅」！

馬英九以五體齊趴完全體，唱和中共的「一個中國」論調，引述中華人民共和國憲法，強調「台灣是中國不可分割的一部分，所以這個事實很清楚」，馬英九極盡「舔共媚習」之能事，禍國賣台言行，簡直人格喪盡、醜態百出。

請繼續往下閱讀...

中國國民黨自己也因馬而蒙羞卻不知羞，還隔空送「遮羞布」為馬英九遮羞，竟顛倒黑白、混同紅藍，大讚馬英九此行是「護國壯舉」。這個黨、這個前...，本就是一中一丘之貉，就都「送中」去吧！

馬英九強調所謂的「事實」，就是「中華人民共和國憲法」裡的東西，他雖也拿「中華民國憲法」當做遮掩，但是，無論是中華民國憲法本文、憲法增修條文，都沒有他所謂事實的「台灣是中國不可分割的一部分」條文，所以，馬英九根本就是睜眼說瞎話、編造、偽造所謂「事實」，硬扣屎盆子在台灣頭上，以配合中共藉這個自編自導的條文，把併吞台灣篡改為中國「內政」、把侵略台灣偽造為「收復失土」，把消滅中華民國的軍事行動合法化為「平叛」...。

更令人憤怒的是，馬英九引用的中華人民共和國憲法序言裡，1982年版、2018年版，寫的都是「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，馬英九說那是「事實」，條文存在是事實、承認條文也是事實、進而就是接受了此一條文的意旨，而且還認定「中華人民共和國=中國」，而台灣是它的領土，這就不只是舔共媚習的問題而已，根本就是附合中共軍事侵佔台灣的藉口，此舉已涉背叛國家之重嫌!

再看他舉中華人民共和國憲法、中華民國憲法，來佐證台灣與大陸「同屬一中」的所謂「事實」，證明他回歸中國、醉在中國夢裡，早已忘其身在何處、更完全忘了中華民國存在，因為，中華人民共和國、中華民國本來就是各有各的憲法、各有管轄的領土、主權、人民，本就是互不隸屬的兩個國家，這才是最重要的「事實」，馬英九卻舔共媚習而故意把最重要的事實丟到外太空去了。

更大更重要的一個「事實」就是，一黨專政統治中華人民共和國的中共專制政權，千方百計、意圖陰謀、野蠻粗暴、文攻武嚇、刀兵動武威迫，就是要消滅馬英九兩次當選總統、民主自由的中華民國。中華人民共和國正下狠手、重手、暴力手消滅中華民國，這個最大最重要的「事實」，馬英九卻看不見，被紅色中國夢蒙上眼睛，眼盲了、心也盲了紅到黑掉了。而馬英九所舉的中國憲法那個條文，就是中共政權用來消滅中華民國在台灣的藉口。

口口聲聲捍衛中華民國的中國國民黨，對於馬英九去中國、幫同中國消滅中華民國，不強烈譴責、至少也應劃清界線，反而說那是「護國壯舉」，如此護國、這樣捍衛，中華民國不被搞死才怪!

國民黨最丟人現眼、最虛偽、最無恥的是，說什麼九二共識就是一中各表，既然是「各表」，那麼，國民黨的九二共識表述就是中華民國，中華人民共和國是中共要表的，而且它一直表一直表一直婊到3萬里去了，不必國民黨插嘴。但是，日常有家藍媒報導稱國民黨開會研擬的兩岸論述將是「九二共識就是中華民國」，這不是什麼新發明，而是回歸本來面目，但是，國民黨連這都不敢，怕得罪中共，黨魁朱立倫竟以「3沒有」-沒有討論、沒有會議、沒有這項論述，否認個一乾二淨，連這個本來的東西都不敢認，嘴巴講捍衛中華民國根本是-屁從口出、放屁!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法