晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 政經

胡，怎麼說》「網紅」馬英九舔共媚習「紅」了，國民黨隔海送「遮羞布」！

胡文輝

胡文輝

2023/04/03 03:19

馬英九回歸中國還不到7天，馬上就「紅」了，中共湖南省委書記沈曉明就當面稱他為不折不扣的網紅」！

馬英九以五體齊趴完全體，唱和中共的「一個中國」論調，引述中華人民共和國憲法，強調「台灣是中國不可分割的一部分，所以這個事實很清楚」，馬英九極盡「舔共媚習」之能事，禍國賣台言行，簡直人格喪盡、醜態百出。

中國國民黨自己也因馬而蒙羞卻不知羞，還隔空送「遮羞布」為馬英九遮羞，竟顛倒黑白、混同紅藍，大讚馬英九此行是「護國壯舉」。這個黨、這個前...，本就是一中一丘之貉，就都「送中」去吧！

馬英九強調所謂的「事實」，就是「中華人民共和國憲法」裡的東西，他雖也拿「中華民國憲法」當做遮掩，但是，無論是中華民國憲法本文、憲法增修條文，都沒有他所謂事實的「台灣是中國不可分割的一部分」條文，所以，馬英九根本就是睜眼說瞎話、編造、偽造所謂「事實」，硬扣屎盆子在台灣頭上，以配合中共藉這個自編自導的條文，把併吞台灣篡改為中國「內政」、把侵略台灣偽造為「收復失土」，把消滅中華民國的軍事行動合法化為「平叛」...。

更令人憤怒的是，馬英九引用的中華人民共和國憲法序言裡，1982年版、2018年版，寫的都是「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，馬英九說那是「事實」，條文存在是事實、承認條文也是事實、進而就是接受了此一條文的意旨，而且還認定「中華人民共和國=中國」，而台灣是它的領土，這就不只是舔共媚習的問題而已，根本就是附合中共軍事侵佔台灣的藉口，此舉已涉背叛國家之重嫌!

再看他舉中華人民共和國憲法、中華民國憲法，來佐證台灣與大陸「同屬一中」的所謂「事實」，證明他回歸中國、醉在中國夢裡，早已忘其身在何處、更完全忘了中華民國存在，因為，中華人民共和國、中華民國本來就是各有各的憲法、各有管轄的領土、主權、人民，本就是互不隸屬的兩個國家，這才是最重要的「事實」，馬英九卻舔共媚習而故意把最重要的事實丟到外太空去了。

更大更重要的一個「事實」就是，一黨專政統治中華人民共和國的中共專制政權，千方百計、意圖陰謀、野蠻粗暴、文攻武嚇、刀兵動武威迫，就是要消滅馬英九兩次當選總統、民主自由的中華民國。中華人民共和國正下狠手、重手、暴力手消滅中華民國，這個最大最重要的「事實」，馬英九卻看不見，被紅色中國夢蒙上眼睛，眼盲了、心也盲了紅到黑掉了。而馬英九所舉的中國憲法那個條文，就是中共政權用來消滅中華民國在台灣的藉口。

口口聲聲捍衛中華民國的中國國民黨，對於馬英九去中國、幫同中國消滅中華民國，不強烈譴責、至少也應劃清界線，反而說那是「護國壯舉」，如此護國、這樣捍衛，中華民國不被搞死才怪!

國民黨最丟人現眼、最虛偽、最無恥的是，說什麼九二共識就是一中各表，既然是「各表」，那麼，國民黨的九二共識表述就是中華民國，中華人民共和國是中共要表的，而且它一直表一直表一直婊到3萬里去了，不必國民黨插嘴。但是，日常有家藍媒報導稱國民黨開會研擬的兩岸論述將是「九二共識就是中華民國」，這不是什麼新發明，而是回歸本來面目，但是，國民黨連這都不敢，怕得罪中共，黨魁朱立倫竟以「3沒有」-沒有討論、沒有會議、沒有這項論述，否認個一乾二淨，連這個本來的東西都不敢認，嘴巴講捍衛中華民國根本是-屁從口出、放屁!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書