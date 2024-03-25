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自由廣場》（胡，怎麼說）323鎖香港、516亂太平！

2024/03/25 05:30

◎ 胡文輝

三二三鎖香港！中共把香港人民關入專制鐵幕的巨鎖—香港基本法第廿三條立法，三月廿三日生效，「鏘」的一聲上鎖了，從此自由、民主、人權與香港天人永隔！

曾誓言「反攻大陸、打倒共匪」的中國國民黨，對香港被鎖進鐵幕、中共倒行逆施（這是國民黨過去慣用語）連屁都不敢放，矇上眼睛假裝看不見。中國香港基本法第廿三條立法把香港人民的自由、民主、人權趕盡殺絕再加一刀，連持有已遭港共政府鎮壓整肅殆盡的蘋果日報舊報紙，就可能被控意圖、陰謀煽動叛亂遭刑事拘押。

至於中華民國，在廿三條立法生效後，已遭打為「叛亂團體」。藍軍馬英九、韓國瑜、趙少康之流，若在香港敢喊「捍衛中華民國」，恐遭刑拘。不過，不用替他們擔心，藍白黨政客、媒體、網紅等一狗票去中國，從來不曾捍衛中華民國，到香港，我打賭他們一定也像中國乖孫子，不敢踏紅線半步！

五一六亂太平！三二三鎖香港藍白黨沒事幹，他們忙的是五一六到太平島「宣示主權」，不過，藍白黨接受一中、兩岸一家親，藍白委去太平島宣示的是「那一國」的主權呀？馬文君、江啟臣、羅智強、陳昭姿等打著「中華民國立委」招牌，做的卻是「另一國」更想做的事。

中華民國擁太平島主權，目前未受到威脅侵擾，台灣無擴張挑釁意圖，太平島未受南海情勢緊張波及，既無主權之憂，何須立委硬拉國軍、海巡當擋箭牌去宣示什麼碗糕？藍白委去秀其實是為中國而秀，中共政權認為繼承中華民國，在南海主張「九段線」內海域都是它的，五一六藍白委去太平島效用就是助中共、亂太平！

何況，南海近來因中國軍民兵船慣性野蠻、對鄰國動粗暴，引發多國反擊，情勢緊張，令人擔心擦槍走火，藍白委此時去只是為火上加油添亂！

五一六逼近五二○新舊任總統及政府交接，台灣距太平島支援線最遠，藍白委去太平島添亂，若惹來鄰國威力抗議，那就正中他們比司馬昭之心更毒的下懷，讓政府交接之際措手不及，藉此否定國軍、大罵蔡賴政府皆無能。

一個更壞的情況是，藍白惹事生非若真惹出大事，就哭爹叫娘，向他們的祖國求援，製造中共介入機會。若這樣，根本就是叛國！

（作者為資深媒體人）

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