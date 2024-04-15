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自由廣場》（ 胡，怎麼說）藍、白、紅三蛇鎖喉

2024/04/15 05:30

◎ 胡文輝

習近平日前召見中國子民馬英九，賞見場面看似不小，不過，就統戰來說，馬英九角色只是一中厠所裡的塑膠花，他長年沉浸在一中裡，口裡、肚裡、聞的、裝的都是統戰臭氣，帶著濃濃的一身叛國腐臭味回來，除了他那一小撮急統直系黨徒忙接駕，連國民黨都保持距離，以免沾染到太多統戰味，讓台灣人民聞臭而色變，避之唯恐不及！

其實，中共政權對台灣內部下狠手、出毒刀，仍在立法院操作。紅赤力量雖不露頭，卻若隱若現，所謂白刀子進、紅刀子出、藍刀子進又出，出手之快又狠，不是一般般而已。

從最近立法院藍白聯軍操作來看，就是對台灣使出蛇形鎖喉的兩手策略，一手修法鎖住政府預算，連國家面臨戰爭、重大經濟變故、嚴重災難時，都不能緊急動用預算，說白了，要藍白同意才行，藍白就是用這毒蛇賤招勒住台灣脖頸。

未來若台灣面臨中共軍事蠢動，藍白軍就可利用這招，製造台灣內部議論不定、無法及時動用經費加強防禦，無法有效扺抗外敵兵臨城下…。

還有，藍軍提、白軍挺，要砍掉的還有「不定期或數年一次的重大政事」特別預算，砍這條是卑劣的「項莊舞劍」，除了類似前瞻計劃、長期治水計劃可能難再現，更重要的是重大軍事採購、潛艦研發製造等都會被藍白勒住脖子，無法呼吸。這鎖喉賤招，若非為了方便赤紅勢力侵台，還會是什麼？

對特別預算鎖喉勒脖之外，兩手策略另一手，藍白軍提的案子卻是「大散財」，傅崐萁掌握藍黨團，明明涉及違憲卻硬提幾個花東交通建設案，粗估要花二兆元以上，還提逆反年金改革案等等，都如無底洞的錢坑。

藍白紅三蛇目的昭然若揭，就是亂花大錢把台灣搞窮，窮則沒力抗敵而志短，只能被它們牽著、拉著、趕著投向中國。德川家康當年就曾要豐臣秀賴花大錢做佛寺金佛，消耗大量庫存黃金，國力大衰弱。

藍白支持者都挺藍白頭頭們配合赤紅勢力操作謀台、賣台？那倒不是，大多數人慒懂無知、為假訊息洗腦、更多的是跟屁蟲，跟著人家去賣台、連自由民主一起賣掉、連自己也賣掉都不知。

（作者為資深媒體人）

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