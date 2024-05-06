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自由廣場》（ 胡，怎麼說）大傅、小傅亂台灣！

2024/05/06 05:30

◎ 胡文輝

黃國昌曾自道，同學說他像木村拓哉。年輕時他像誰？我不知道，但我看最近的他，樣貌、行事，越看越像傅崐萁，一個小號的傅崐萁！

所謂相由心生、貌因慾變，大傅、小傅因心同、慾同而形貌趨同，野心、神情、手段、作風、立場趨同，這些都會寫在臉上，黃國昌變成小號傅崐萁，良有以也！

立法院目前狀況就是︰大傅、小傅亂政局！大小傅各自控制藍、白委，聯手宰制，看他們咆哮、猙獰、出招狠辣、得意洋洋的面目，不把台灣政局搞的大亂、不把台灣撕裂再切割送中，看來是不會罷休的。

以下只是大傅、小傅聯手霸立院亂台的幾個例子︰（大小傅亂台例子很多，未來更會層出不窮）

先看，民進黨立委沈伯洋等十八人提案，立委、關係國安的核心關鍵科技研究、國家關鍵基礎設施設計營建及管理等四類人員，進入中國必須先申請核可。大小傅全面封殺，連討論的機會都不給。

這是為國安補破網的重要法案，中國圖謀併吞台灣野心日熾，滲透、吸收、賄買手段無所不用其極，立委及前述影響國安的關鍵人士，到中國不用申請，多少人從這破口去向中共主子「述職」？多少人參加秘密會議後急去中國匯報「情報」？現在台灣只能傻傻的不知道，未來台灣被分段切割、被送中賣掉，也都只能不知道。

立委等人不必列管，一個台灣的大破口，中共將赤色魔爪伸入台灣攻掠的捷徑。沈伯洋的提案最近被兩度封殺，剛好在十七「傅崐萁們」藍委應召去中國北京聽令旨的前後各一次，上月廿三日大傅下手封殺，本月三日捲土重來，「小傅」當打手搶先上陣，藍白一虎一倀聯手封殺。

藍白接連封殺此案，實令人懷疑，十七「傅崐萁們」去北京，行徑已形同賣台叛國，私下應會有不可告人的秘密。小傅＋白七充當側翼，掩護大傅秘密不會被揭發、不會被阻斷。

再看，藍白力推的國會改革（實為反改革、擴權自肥）方案，要把司法調查權抓在他們手裡，更增設藐視國會罪，若不甩立委、得罪立委、不服從立委，就會被藍白框上這條罪、判三年徒刑，難怪外商也怕怕。大傅、小傅聯手毀憲亂搞，不就是想在立院設錦衣衛＋東廠嗎？藍白聯手，什麼惡事、什麼冤案都可以多數通過！

我要反問大傅、小傅，你們惡搞惡行，根本就是藐視國家、藐視人民，該當何罪！？

（作者為資深媒體人）

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