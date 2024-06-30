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自由開講》綠電及穩定的電網是台灣矽谷的基石

2024/06/30 16:30

◎徐鑀綸

台灣是全球第一家也是最大的積體電路代工製造商台積電的故鄉，近十年快馬加鞭的技術成長與全球策略布局，吸引世界目光。全球科技大廠近年看中台灣具彈性且自由的投資環境，有優秀的科技人才，堪比OECD成員國家的安全穩定性，最重要的是台灣超前日、韓、菲律賓、澳洲、越南等鄰近國家的綠能政策，紛紛選擇在台灣成立廠區或辦公室。

谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（AWS）、輝達（NVIDIA） ，甚至傳出蘋果（Apple）都有計劃在台灣設置數據中心，為台灣帶來數千億的投資，以及更多元化且優質的工作機會。

為把握台灣成為全球AI數據中心之樞紐，必須充分實現三大前提: 充分綠電、具有效率的發電以及穩定的電網系統。圖為風電。（資料照）

為把握台灣成為全球AI數據中心之樞紐，必須充分實現三大前提: 充分綠電、具有效率的發電以及穩定的電網系統。

台灣自2015年底，真正採取實際行動發展離岸風電，目前已商轉的風場共五座，2024年底有望再迎接兩座，總裝置容量將達到3GW以上。除此之外， 台灣政府也設定在2024年盡力達到太陽光電達17 GW的建置目標。

以美國能源部（DOE）為例，近期就宣佈將輸電瓶頸列為首要解決項目， 盡速盤點關鍵輸電建設並且動用聯邦經費加速電網建設。美國能源部旗下的電網布建辦公室（Grid Deployment Office） 總監亦表示， 光是擴大綠能不足以解決穩定供電的問題， 全國電網的擴建和升級，並加強應對及極端氣候和多元乾淨電力的電網， 才能真正協助需要大量電力的數據中心。

台灣是全球第一家也是最大的積體電路代工製造商台積電的故鄉，近十年快馬加鞭的技術成長與全球策略布局，吸引世界目光。（路透檔案照）

由此， 台灣綠電發展必須穩定長遠，電網系統建置也要持續擴展加強。這兩大目標，必須是總統府轄下「國家氣候變遷對策委員會」、行政院「能源及減碳辦公室、經濟部「電力可靠與韌性推動管理辦公室」、環境部甫建立的「綠色戰略辦公室」等跨部會的「共同目標」，才能有助於相互協調及溝通，加速乾淨電力供給，作為台灣矽谷的基石。

（作者為能源工作者）

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