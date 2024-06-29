黃澎孝練「孝」話》台灣「第一獨」 法國曾教唆「台灣民主國」獨立！

中共駐法大使盧沙野又口出狂言…一如既往的外交戰狼叫囂… 但我估計盧沙野肯定更不知；法國還曾教唆「台灣民主國」獨立呢！ ！

◎黃澎孝

中國駐法國大使盧沙野，又口出妄言，宣稱「台灣是叛亂政權」，中國隨時有權「平叛」⋯⋯。（美聯社檔案照）

●笑談盧沙野：武統台灣「平叛論」●

中華人民共和國駐法大使盧沙野，又口出妄言，宣稱「台灣是叛亂政權」，中國隨時有權「平叛」⋯⋯。

●法蘭西支持「叛亂政權」有前科●

顯然，盧沙野忘了：當年的美利堅「叛離」大英帝國時，法蘭西可是積極支持「叛亂者」的一方。我估計盧沙野肯定更不知；法國還曾教唆「台灣民主國」獨立呢！ ！

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1895年，馬關條約中國割台後，巡撫唐景崧與台灣士紳曾央請法國介入。負責居間聯繫的是曾留學法國、並曾任駐法使館參贊的陳季同。

根據王樹枬編，《張文襄公全集》，卷一四五，《唐撫臺來電》（四月二十七日寅刻到、四月二十九日午刻到）記載了1895年5月19日「有法艦來訪」。22日「法將德尼」訪唐景崧道：「為中國爭回土地則難，為臺灣保臺則易，必須臺自立，有自主之權⋯」。

翻成白話就是：臺灣要先行宣告獨立，才好讓法國有介入的正當性。

根據王樹枬編，《張文襄公全集》，記載了1895年5月19日「有法艦來訪」：「為中國爭回土地則難，為臺灣保臺則易，必須臺自立，有自主之權⋯」。

翻成白話就是：臺灣要先行宣告獨立，才好讓法國有介入的正當性。（取自作者貼文）

●法國教唆成立「台灣民主國」●

於是，留法學習「萬國公法」的陳季同，乃引用「亞爾薩斯-洛林案例」（the Imperial Territory of Alsace–Lorraine）擘劃於1895年5月25日，宣告成立「台灣民主國」，獨立於大清帝國之外。

陳季同理所當然的出任「台灣民主國外交部長」，以「台灣民主國」的獨立國家地位，請求外援介入保台。

遺憾的是，因法國正著手進行「第二次馬達加斯加戰役」，不克分身援台，台灣民主國與日本苦戰150天後，終告戰敗落幕！

但是，台灣「第一獨」台灣民主國的光榮史蹟，卻永遠烙印在台法三百年的關係史上。

●戴高樂最清楚北京才是「叛亂政權」●

二戰期間，中華民國的領袖蔣介石是盟軍中國戰區的最高統帥。牽制百萬日軍頗有助於盟軍在亞洲和太平洋的戰局。

同一時期，法國的「戴高樂將軍」（Général de Gaulle）卻僅是一名流亡英倫的「光桿司令員」，其國際聲望與二戰貢獻皆難望蔣介石之項背。

就算戰後，蔣介石內戰失利「轉進」台澎金馬，中華民國縱然格局縮小，但是，「國格」俱全，遠比二戰期間戴高樂領導的「法國流亡政府」更為「有模有樣」。因此，1949年法國大使館就率先遷到台北。可見得戴高樂很清楚，國共內戰雙方誰才是「叛亂政權」！？

●戴高樂欲推「兩個中國」竟遭蔣介石嚴拒●

1954年5月，奠邊府戰役失敗後的《日內瓦協定》，法國被迫接受以北緯17度線劃分南北越，從此為時20年的越戰就此展開。中華人民共和國扮演的角色，也日益重要。

另一方面，法國殖民歷史最悠久的阿爾及利亞，於1962年7月舉行獨立公投脫離法國後，戴高樂開始思考國際局勢的變化下，法國有必要發展與北京政權的關係。但是，正因為蔣介石領導的中華民國對二戰的貢獻，致使戴高樂對於背棄台北轉向北京頗有道德上的歉疚感。

因此，早在1963年秋，戴高樂就曾通過法國駐台北大使館，轉交蔣介石一封親筆信，委婉告知法國的外交考量，並希望蔣介石能夠接受其在中華民國與中華人民共和國採取「中立政策」的「兩全其美」的安排。

但是，立場強硬的蔣介石，基於「漢賊不兩立」的教條，拒絕與北京「叛亂政權」為伍，竟然以「拒絕兩個中國」為由，而選擇與法國斷交。

1964年1月27日，法國和中華人民共和國建交之前的1月25日，戴高樂還再次派法國駐日大使貝志高向蔣介石解釋，終未能獲得蔣介石的諒解。

●可惜未能「殺朱拔毛」空留「平叛」貽笑●

事實上，當年中華民國堅持「正統」，堅持「反攻大陸，殺朱拔毛」的那股「豪氣」和「正氣」實非1964年10月才出生於「叛亂政權」下的盧沙野所能想像的！ ！

尤其盧沙野竟然還無視國際友台、挺台之大勢所趨，膽敢撒野妄言「武統」、「平叛」！？真是連戴高樂都會在墳墓裡給笑死了！ ！

（作者為前國大代表）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.6.29貼文）

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