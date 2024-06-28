黃澎孝練「孝」話》台灣只剩下統促黨不是台獨‼️

◎黃澎孝

謝謝共產黨提醒台灣人，除了統促黨通通都是台獨啦‼️

原來主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」竟然也是台獨⁉️

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搞了半天，台灣只剩下統促黨不是台獨‼️

統促黨去年在嘉義縣市舉辦車隊遊行慶祝台灣光復78週年。（資料照）

原來99.87％台灣人都是台獨

但是，2024台灣大選，統促黨的政黨票僅得18,425 票 得票率0.13 %。說實在，票少的好可憐喔‼️

以下特別分享一段街訪影片：她（他）們實在說的太好啦！如果這0.13%的人，想要被統一去當中國人，那就趕快自己去夕鶴啦！不要拖累我們⋯⋯

我們的祖先冒死逃到臺灣，才讓我們生在臺灣，長在台灣，不被中共禍害，安居樂業自由自在過日子！

竟然還有人要把我們騙回中國去⁉️如果被騙，那我們就太對不起當初逃來台灣的祖先們了‼️

其實，中國就是愛霸凌台灣人

●說我們是「台蛙」，坐井觀天，不知道中國有多大⁉️

●說我們是「台鱉」，就等著被共軍「甕中捉鼈」！

●說我們是「台犬」，就等著中國來「關門打狗」‼️

比較起來，台灣人與其被中國鄙視當成「台蛙」、「台鱉」、「台犬」，那還不如獨立自主，當個堂堂正正的「台獨人」吧！！

反正台灣都已經事實獨立了七十幾年啦！

如今，中國終於認證，台灣是台獨，那我們就獨到底吧！

事實上，七十幾年的經驗顯示：脫離中國的台灣人，才更能驕傲地抬頭挺胸做個世界人。背靠著自由民主的文明世界，台灣人昂首面對野蠻中國！

誰怕誰啊⁉️

（作者為前國大代表）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.6.27貼文）



https://www.youtube.com/shorts/gDTic15lwvA

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