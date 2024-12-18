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自由開講》台灣寫下連科幻小說都不敢這麼寫的結局：完封日本奪冠世界棒球「十二強賽」

2024/12/18 20:00

◎施芳瓏（Fang-long Shih）

2024年11月24日在日本東京巨蛋，「中華隊（Chinese Taipei）」以 4比0完封日本隊，勇奪世界棒球「十二強賽」冠軍（World Baseball Softball Confederation, WBSC Premier 12, 2024 ）。「中華隊」隊長陳傑憲（Chen Chieh-hsien）五局上半轟出第二支全壘打，打出3分砲，跑壘時用雙手食指、拇指在胸前比出一個框——那裡沒有字，但台灣人都知道那是 “Taiwan” ——那個無法繡在衣服上的名字，卻一直在所有台灣人的心口上。

隊長陳傑憲轟出3分砲，跑壘時用雙手食指、拇指在胸前比出一個框——那裡沒有字，但台灣人都知道那是 “Taiwan” ——那個無法繡在衣服上的名字，卻一直在所有台灣人的心口上。（資料照）隊長陳傑憲轟出3分砲，跑壘時用雙手食指、拇指在胸前比出一個框——那裡沒有字，但台灣人都知道那是 “Taiwan” ——那個無法繡在衣服上的名字，卻一直在所有台灣人的心口上。（資料照）

台灣自1992年「巴塞隆納奧運」以來，再次打進「國際成棒賽事」的決賽，那次以 1比11，敗給古巴，取得銀牌。這次以 4比0，打敗日本，奪得金牌。換句話說，睽違32年後，「中華隊」才再次挺進「一級國際賽事」的最終戰。而此次的冠軍，斬斷了日本27連勝的「神紀錄」，終結了20年來對日本0勝9敗的魔咒，寫下了對戰「日本全職棒一軍」的首次勝利。

這次「十二強賽」事中，「中華隊」是一路被看衰（倒數第二），又一路過關斬將，最後讓全世界跌破眼鏡，並豎起大拇指：「投打表現得無懈可擊！」「奪冠當之無愧！」由於不被看好，更有動力，如陳傑憲説：「對不看好我的人説我做得到。」那一刻奪冠，千萬人止不住淚 …… 這是連科幻小說都不敢這麼寫的結局。

「中華隊」是一路被看衰（倒數第二），又一路過關斬將，最後讓全世界跌破眼鏡，並豎起大拇指：「投打表現得無懈可擊！」「奪冠當之無愧！」（資料照）「中華隊」是一路被看衰（倒數第二），又一路過關斬將，最後讓全世界跌破眼鏡，並豎起大拇指：「投打表現得無懈可擊！」「奪冠當之無愧！」（資料照）

從不被看好到世界的頂點

這是一場連從來看棒球都不會嗨的人，都會分秒驚叫連連的球賽。在賽程的三個小時，全台灣幾乎都停擺，只有共同做一件事：在電視機前，或各地方政府所架設的大螢幕前，一起觀看球賽直播，為「中華隊」加油。更有上萬台灣人，買機票直飛；有的沒買到，也轉機到東京，在巨蛋內外，嗨喊台式應援。我是台北市市民，去市政府一樓的中庭看直播。市長蔣萬安也在場，還有「小龍女」啦啦隊，又辣又猛，帶嗨氣勢。老老少少，男男女女，不分藍綠，全民團結一致，一同起立唱中華民國國歌，揮舞中華民國國旗，高舉 “Team Taiwan”（挺台灣）毛巾或布條，火力全開為「中華隊」加油！加油！加油！

更可愛的是，有一尊黑面媽祖（Mazu, Sea Goddess）神像，坐在觀眾席的正中，自始至終與我們一起看冠軍賽。媽祖是台灣人民的保護神，遠從四百年來，先民就是帶著祂，渡過「十去，六死，三留，一回頭」的黑水溝（指：台灣海峽），到台灣開墾定居。每當台灣人們感到無助時，就會帶著祂，這次媽祖也是默默地保祐「中華隊」。

自由開講》台灣寫下連科幻小說都不敢這麼寫的結局：完封日本奪冠世界棒球「十二強賽」台北市政府一樓的中庭直播冠軍戰台日大賽。有一尊黑面媽祖（Mazu, Sea Goddess）神像，坐在觀眾席的正中。（作者提供）

在屏聲息氣的前四局，不時喃喃祝禱，終於在第五局林家正打出一支漂亮的全壘打，先馳得 1分，相互擊掌，軍心大振！神經緊繃下，竟然來到了一、二壘有人。按住顫抖的雙手合十祈禱，就在此關鍵時刻，陳傑憲轟出美妙的全壘打，一舉拿到 3分。全場嗨爆到不行，只差天花板沒被掀翻。至第七局時，又來到了二、三壘有人，拼命地祈求下，林安可擊出一支全壘打，可惜界外，從興奮跌至扼腕！

4分定天下後，緊盯著台灣投手投出的每一顆球。「中華隊」派出林昱珉先發，投四局用了69球被打出1支安打、送出3個三振、投出2個四壞球保送，並無失分。以往都是王牌投手一戰到底，到了六、七、八、九局都是恐怖的，但這次牛棚（後援投手群）無敵穩。教練王建民超低調，在牛棚裡運籌帷幄，精準地抓住台日球員的特性，及時地調換最佳壓制對手球路的投手。接著由中繼投手張奕、陳冠宇輪番上陣，讓日本強打頻頻揮空。最後，由後援投手林凱威來個雙殺，全場只讓日本敲出4支安打，以0分完封得勝，漂亮地贏得世界棒球「十二強賽」冠軍。

自由開講》台灣寫下連科幻小說都不敢這麼寫的結局：完封日本奪冠世界棒球「十二強賽」我是台北市市民，去市政府一樓的中庭看直播。老老少少，男男女女，不分藍綠，全民團結一致。（作者提供）

那勝利的一刻，市政府中庭的人們不約而同從席地而坐，全都跳躍起來，又叫又蹦，我們共同寫下「連科幻小說都不敢這麼寫的結局！」互相擁抱，眼淚直飆！那淚水是隱忍和堅毅之後的爆破：「當外國人放棄我時，我從來沒有放棄自己。」「當本國人相信我時，我只能相信我自己。」「人生不勇敢一點怎麼知道結果不會改變。」這「咱攏是台灣人」的命運！

用行動讓世界看見被禁止的名字 “Taiwan”

「中華隊」在前哨戰台灣捷克（Team Taiwan vs. Czech Republic）國際交流賽的球員裝備是以“Team Taiwan”戰袍出賽。球衣正中一道由北到南的「衫脊」，仿若「台灣屋脊」——護國神山「中央山脈」——而橫跨其上是 “Taiwan”一字，象徵選手們堅韌守護台灣的精神。不過，進入官辦熱身賽後，必須脱下“Team Taiwan”，換上“Chinese Taipei”球衣。

「中華隊」隊長陳傑憲在冠軍賽的關鍵時刻，擊出致勝關鍵的3分砲全壘打，在跑壘時雙手在胸前比框的照片，已經傳遍世界。當被問到手勢的含意，他是這樣說：「我們代表台灣，是台灣驕傲，在這麼關鍵時候，能夠擊出這麼關鍵的全壘打，對我來說是很振奮，當然那個手勢就是要告訴大家我們是從台灣來的選手。」

陳傑憲也是呼應22日隊友潘傑楷（Chieh-Kai Pan）。潘在複賽打贏美國隊後，出席記者會時，事先詢問獲得准許，穿著印有“Taiwan”的帽T，並介紹「我來自台灣」。而陳傑憲手比的地方就是潘傑楷的帽T 上“Taiwan”字母的位置。潘傑楷又是呼應2006年陳鏞基。在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）後，陳鏞基受訪時表示：「從打了全壘打後，我的信心和感覺完全都跑到我身上，不管什麼球都沒有問題 …… 很高興能夠代表台灣隊來參加比賽，這是個機會，很好的經驗」。潘傑楷是受陳鏞基的感召，説：「而且要進去，還要靠好表現，才有機會讓世界看見我們台灣棒球。」

台美賽後穿「Taiwan」帽T出席記者會，潘傑楷大聲向國際宣告自己來自台灣。（資料照）台美賽後穿「Taiwan」帽T出席記者會，潘傑楷大聲向國際宣告自己來自台灣。（資料照）

陳鏞基（Mayaw Ciru）和潘傑楷（Iyang）都是阿美族（Amis People）。這次奪冠的「中華隊」，總共28位球員，其中13位是原住民。台灣島上的原住民，可分為16種南島語系民族（Austronesian Peoples）。根據考古研究的發現，臺灣是南島語族分布的最北端，推論應是數千年前向南洋擴展的起源地，佔有關鍵性的地理地位。從1624年起，荷蘭東印度公司在台南安平建熱蘭遮城（Zeelandia）；同年，荷蘭西印度公司在曼哈頓（Manhattan）建立貿易站，名為新阿姆斯特丹（New Amsterdam）。台南和曼哈頓成為荷蘭海外殖民時代，分別在太平洋和大西洋航線中的重要貿易據點。台灣島嶼的歷史自此改寫，正式進入世界貿易體系，越來越多從中國渡海來台的漢人，其中許多人帶著媽祖神像或香火袋，保祐開墾安居樂業，逐漸形成「定居者」的「實質」主權國家（settler de facto state），但無「法理（de jure）」主權。

近年來，中華人民共和國霸氣地聲稱：「台灣自古屬於中國」、「台灣是中國神聖而不可分割的領土」。1949年才成立的中華人民共和國，從來沒有一天統治過台灣。台灣與澎湖於 1895年，因馬關條約割讓給日本，而日本是一主權獨立國家，所以「台澎」不是「中國國內」問題，而是「國際社會」問題。

第二次世界大戰太平洋戰爭（1941-1945），中國與「日本台灣」是敵對國。中國抗日自顧不暇，對台灣的軍事行動都是美國獨自完成。最後，美國在廣島和長崎投下兩顆原子彈，日本才投降。戰後，按照戰爭法的規定，戰勝國美國對戰敗國日本實施了軍事佔領。至於殖民地台灣，則委託「次要戰勝國」中華民國代替美軍，接受日本的投降。然而，中國發生國共內戰（1945-1949），中華人民共和國共產黨政府佔領中國大陸，中華民國國民黨政府變成流亡政府，撤退至台灣。緊接著，1950年韓戰爆發，美國發表「台灣海峽中立化」宣言，派遣第七艦隊協防臺灣海峽，阻止中國共產黨攻台，也防止中國國民黨「反攻大陸」。兩岸分裂分治，維持現狀至今。

從1949年國民黨政府從中國敗退，帶著「中國奧會」（Chinese Olympic Committee）逃到台灣起，台灣在奧林匹克運動會所使用的名稱，由於「中國」代表權的爭議，一再更名：1960年羅馬奧運，被命名為“Chinese Republic of Formosa”；1964年東京奧運和1968年墨西哥奧運，被稱為“Taiwan”，卻被國民黨政府抗議；1972年慕尼黑奧運，得以「中華民國」參賽；1976年蒙特婁奧運，再被改回“Taiwan”，再被國民黨政府抗議，拒絕參賽；1980年莫斯科奧運，再度以缺席抗議。1981年簽訂《洛桑協議》，正式以「中華台北」（Chinese Taipei）為名參加，被稱作「奧運模式」。援用此模式，台灣得以參加國際體育賽事。

「中華台北」 或「台灣」？因為這難以統一的名字，台灣還為此分裂，互相毆打。1972年威廉波特（Williamsport）少棒賽，在美國賓州的球賽還沒開打前，國民黨留學生喊：「中華民國加油！」黨外留學生則喊：「台灣加油！」起初只是互嗆，後來打了起來，國民黨的留學生拿棍棒打過去，黨外留學生也拿棍棒打回來。國民黨這邊氣勢較強，黨外有人被打倒在地流血，就撤退了。自從1990年代台灣歷經民主化過程，從國民黨威權轉型成多黨民主制度，台灣逐漸學會包容，選手穿著「中華台北」的球衣，啦啦隊喊著“Team Taiwan”（「挺台灣」）。

再加上，自2017年起，中國共產黨政府企圖操作「積非成是」的認知戰，全面將“Chinese Taipei”（「中華台北」）翻譯成「中國台北」（“China Taipei”），對全世界人洗腦「台灣是中國的一部分」。台灣是要過渡包容「中華台北」，這是歷史上所造成的妥協出來的現用國際賽事名稱；但台灣沒有要包容「中國台北」，這是侵犯到台灣國家主權的問題，是可忍，孰不可忍？這次“Taiwan”帽T賣得超級好，年輕人説：「我買是要他們知道， 寫“Taiwan”會比寫『中華台北』賺得更多！」

是的，台灣需要贏得這場世界冠軍，分裂的台灣需要團結一致對外，不被認為存在的台灣需要被看見，面對中國戰爭威脅的台灣需要強盛的戰鬥力，感謝日本！

台日的交情是超越勝負

日本隊從2019年世界「十二強賽」複賽擊敗墨西哥起，橫跨2021年東京奧運、2023年世界棒球經典賽，以及2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽、再加上本屆「十二強賽」預賽、複賽等賽事一路連勝，締造出驚人的27連勝戰績。即使在「十二強」賽事，日本隊三度與「中華隊」交手，在預賽以 3比 1，複賽以 9比 6，打敗「中華隊」。也就是說，日本在 27連勝的戰績，首次輸了一場；這次「十二強賽」中也只輸了一場：這一場就是在冠軍戰輸給了台灣。

「幸好是輸給台灣」是賽後日本球迷的坦言，他們是這麼說的：「我在YouTube上看到台灣打出那支3分砲時，有球迷感動到哭的影片，真的很催淚！完全感受到台灣對棒球的熱情，以及他們想贏日本的心情 。雖然輸了很不甘心，但幸好是輸給台灣。」「看到遊行這麼盛大，覺得輸給台灣也不錯！」「輸台灣沒關係。」「因為輸台灣，責備會少很多，嘲諷會少很多。」

如果這次日本是輸給中國，不知道中日仇恨值又要上升幾分？舉日前11 月 19 日2026 年世界足球杯亞洲區預選賽為例，在廈門體育場，中國隊迎戰日本隊，結果中國以 1 比 3 分輸給了日本。英國朋友馬建傳來：「我看到微信群裡的信息：『我們贏了！』明明比分是 1 比 3 輸了，怎麽在中國球迷們眼裡就贏了？我就去網上看看這場足球比賽的實況。

結果，連中國的官方媒體沒有轉播比賽現場。就又跳入手機，在網絡上看到了傳出的一些現場視頻。原來那坐滿體育場近六萬中國球迷與紅旗鋪滿了體育場，就在播放日本國歌時，咒罵叫囂著傻逼、操你媽的小日本的國罵充滿了體育場，那誰還敢直播這種文革紅海洋的場景？！」

「儘管中國球迷們用激光電筒追射著日本球員們的眼晴，日本隊還是 3 比 1 贏了比賽。」馬建又説：「足球比賽結束了。體育場外有一位落單的日本球迷，被成百上千的中國球迷圍堵、叫罵：『操你媽的小日本』、『鬼子滾你媽的蛋！』上千人對著一個人齊喊：『漢奸！漢奸！漢奸！ 』…… 日本人也許聽不懂漢語，何況必須是中國人才有資格成為漢奸。他想儘快脫險離開中國人群，想儘快回到他的安全國家。他面帶微笑撿起被打掉的帽子，繼續往前走著。眼下就他一個贏了中國的日本人，在體育場門外突圍著。中國人興奮地看到他被圍追堵截的視頻，興奮地大喊：『我們贏了！贏了！』『看，我們在氣勢上贏了！只需要足夠大的聲音就贏了。』『他媽的，小日本鬼子傻逼，傻逼 ……』這位場外的日本贏者好像連傻逼都聽不懂，這就更讓那些揮舞紅旗的中國人興奮了：『大傻逼！』」中國的國族主義者可以如此地不理性，將當下一場足球比賽的輸贏，轉化成歷史上國與國間的輸贏對抗！

台灣球迷在日本東京大巨蛋開心慶祝勝利，台日沒有對立只有君子之爭的真交情。（特派記者陳志曲攝）台灣球迷在日本東京大巨蛋開心慶祝勝利，台日沒有對立只有君子之爭的真交情。（特派記者陳志曲攝）

相較下，台日兩國可以將棒球賽的輸贏，只留在球場上。賽後日本多是恭喜台灣和檢討日本：「台灣在這屆十二強根本是真正的主角！」「台灣球迷平常就會關注日本棒球，對棒球的熱情真的很高啊，這次奪冠應該會讓他們變得更強吧！台灣恭喜啦！」「講真的，日本就算優勝，也不會有這麼大的討論度吧 ！而且這次至少讓我們看清了井端（弘和）到底多無能！」「下次日本主辦時，麻煩一定要在左外野準備好客隊專區。吹喇叭的再多一點的話，日本連應援氣勢也會被壓到輸！」「台灣對日本這麼尊重，日本隊還失言（按：辰己涼介在冠軍賽前放話『輸了要改當投手』），到底在搞什麼啦？！」

日本這次的失敗，最在意的是5793天後被台灣完封，連三壘都踏不上的慘敗。即便如此，敗後也沒怎麼看到批評前一天的換投事件。台灣隊因美國打贏委內瑞拉，提前晉級，寧願繳罰金，也要臨時更換預告先發，以保留王牌投手林昱珉至隔天的冠軍賽。當時日方的回應：「就算這樣，井端監督也要贏喔！」果然，那場日本是贏了。不過，隔天那場奪冠賽，沒贏，但戰輸的日本並沒有重翻舊帳。一個懂得反省，謙卑認輸的對手，不應該還以仇恨，而是尊敬。地主國日本準備了1000瓶香檳酒，提供冠軍隊慶賀（按：應該不是為台灣隊準備的，而是為自己日本隊）。台灣總教練曾豪駒謙虛地婉拒，表示：「這是屬於日本職棒的場地 …… 我們希望將這份喜悅帶回台灣慶祝。」在東京巨蛋僅以噴射金色彩帶喝采。懂得不過份驕傲，及體恤別人的感受，這是人品。

台日的交情是超越勝負，更有一些溫馨感人的花絮。像江國豪（左）、辰己涼介（右）兩人的互動往來。圖為本報合成照。（資料照，特派記者陳志曲）台日的交情是超越勝負，更有一些溫馨感人的花絮。像江國豪（左）、辰己涼介（右）兩人的互動往來。圖為本報合成照。（資料照，特派記者陳志曲）

台日的交情是超越勝負，更有一些溫馨感人的花絮：日本女性球迷害羞地表示：「台灣隊隊長陳傑憲長得太帥了（按：硬漢系型男）！贏日本，也只能原諒他。」日本隊外野手辰己涼介在賽前發出豪語，輸給台灣就棄打從投。結果，輸了。中華隊投手江國豪笑稱要贊助他投手手套。辰己大方接應：「正在等待您的棒球用品！我會遵守我的承諾。」江國豪也立馬兌現承諾，將手套寄出，還互勉：「我們一起加油！」回應「加油」，辰己涼介的老婆鈴木瑟莉娜在Instagram貼出她嗨唱「台灣上 [尚] 勇」應援曲。又在老公面前，大唱大跳「曾頌恩應援曲」：「火力放送，全壘打 Boom Boom，頌恩開轟，全壘打 Boom Boom！」辰己自嘲地發問：「我該送老婆去台灣嗎？」

哈哈，好有愛！台灣這次不僅贏得世界棒球「十二強賽」的冠軍，還贏得人心（包括：最強對手日本人心）。更重要的是，讓世人分得清：「從台灣和中國球迷的表現來看，就能斷定他們絕對不可能屬於同一個國家。」

（作者為倫敦政經學院研究員）

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