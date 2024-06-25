自由廣場》協力者擺布家屬 金門胡姓退役士官遭政治綁架

◎ 陳永昌

海釣迷航至中國福建泉州海域的金門胡姓退役士官，遭持續扣押已滿一百天。透過在地協力者的行徑，可以清楚看到：胡姓退役士官已淪為中共的統戰人質、政治肉票，北京當局將迷航事件與毫不相干的金門越界三無船舶翻覆案捆綁包裹，把胡姓退役士官當作向台灣漫天喊價的籌碼，逼迫台灣低頭讓步。

胡姓退役士官只是基層連隊的副班長，且是在非執行公務的休假期間海釣，依兩岸海難救助的常態性作法，只須經過標準調查程序，早就應循往例送返金門了，所謂的軍事敏感身份，只是中共欲加之罪的藉口。同行的吳姓鄰居釣客在一週後就獲釋放，更加凸顯事有蹊蹺，即使家屬主動申請退伍以尋求解套也無濟於事，難怪主管機關陸委會語帶保留，指不清楚對岸長期扣留的背後真正原因。直到一場精心安排的人道探視秀，終讓中共圖窮匕見。

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國民黨籍立委陳玉珍陪同家屬前往泉州與人質會面後，胡媽媽以胡姓退役士官「胖了快八公斤，過得還不錯」待遇感到欣慰，反過來向台灣政府喊話，希望總統賴清德妥善處理「○二一四陸船事件」，「處理得快、兒子就回來得快」。人質的家屬感染「斯德哥爾摩症候群」，對綁架者產生虛妄正面認同感，愛子心切，不忍苛責。然而，配合中共官方暨在地協力者認知作戰的操弄，在無意中已被化身為對岸的傳聲筒而不自知，將單純迷航事件摻染入政治色彩，矮化為不相干翻覆案的附帶條件，這其實反而對胡姓退役士官處境更不利。況且台灣人也不會接受政治包裝後「將心比心」式情緒勒索！

二月十四日金門越界三無船舶翻覆案發以來，中共始終不理台灣司法調查管轄權，一味高姿態叫海巡署執法人員去中國接受調查，且不合理提出道歉賠償等無理要求。一個多月後，三月十七日發生胡姓退役士官迷航事件，彷彿「天上掉下來的肉票」，讓人質在手的北京當局有操弄空間而更加有恃無恐。同一時間正值台灣新舊政府交接，北京當局對新政府強力施壓有增無減，政治角力讓越界三無船舶翻覆案責任歸屬調查停滯卡關，責任不在台灣一方。

在台的中共協力者則假藉人道關懷為幌子，將受害家屬當成任意擺佈的棋子，骨子裡根本配是合北京當局起舞。此事一旦台灣退讓妥協，絕對傷害司法管轄權暨國家主權，只會嚴重打擊守護台灣水域第一線海巡執法人員士氣。

（作者為企業專業經理人）

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