晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》基隆人請不要留下遺憾／城市榮光靠你我來恢復！

2024/06/28 11:41

截至6/27，罷免謝國樑的連署書已逾29,000張，離門檻31,000張就剩臨門一腳，基隆人需要即時行動，恢復這座城市的榮光！（圖為山海公民拆樑行動提供）

◎馮艾立

兩年前的「基隆城市博覽會」是市民近年對家鄉高度認同感的時刻。主展場上有一件藝術品，以漁網交織而成，之所以漁網作為原材料，取自於「漁網」的台語發音與「希望」（hî-bāng）相近，代表著基隆是一座充滿希望、值得期待的城市。

構建一座城市的光榮，是一個長久的工程；而摧毀它卻是一瞬間的，曾幾何時基隆人在和他人談起自己的家鄉時，再也不是「夜市很好吃」或是「和平島很好玩」，而是「所以你拿到Gogoro了嗎」。

2022的地方選舉，謝國樑早了近半年的時間開始站路口、掃街，那時的謝國樑常常一身淡色襯衫站在肥皂箱上，試圖用親民的姿態，說服大家可以不計他過去擔任立委期間的怠職、酒色、多金的形象，許多人被他的身段打動。基隆的政治板塊長期藍大於綠，地方人士念在與老議長謝修平的交情支持他；儘管謝國樑在選舉期間已經開出了天花亂墜的政治支票：公益免費Gogoro機車、染疫慰問金（確診者10,000元、病歿者30,000元。截至2022/5/31，基隆確診者為23881例，光論確診者補助金就近兩億起跳），亦有強制動員二信相關企業員工拉票動員，基隆市民仍然共同選出了謝國樑擔任市長，基隆人必需共同承擔。

罷梁情緒的濫觴，始於今年2月基隆東岸商場尖銳的切割聲，響徹了全台社會。在東岸廣場產權尚有糾紛的情況下，基隆市政府的一級主管與警察分局長居然未持任何法院令狀，就率領大批警員，鋸開門鎖，強行「點交」人民財產，公然的強行入室。謝市府粗暴的執法過程揚名國內，隨著切割機鋸開商場大門那刻，基隆人也在思考如和切割開這位市長。

在東岸事件過後，謝市府一方面不得不開始兌現選前的電動機車承諾，以回應第一階段罷免的啟動；一方面對東岸事件避而不談，直到謝國樑深夜開直播，語焉不詳又爆跳如雷的痛罵綠營議員無恥，一連串如失速列車的公關失誤，讓基隆人開始盤點謝國樑的種種劣跡：對於城市再造無意義的超跑嘉年華、招標過程塗塗改改實為藍白政治聯姻的政策形象大使、以議會過半優勢強押通過港邊摩天輪預算。可以發現，謝國樑想要打造的「亞洲最有愛城市」，背後卻沒有長遠擘劃的施政願景，欠缺財政紀律與實質效益，彷彿施政只要有「愛」為前提，沒有謝市府過不了的提案。

民主政治的運作基礎便是民意政治，市民透過選舉賦予權力給主政者，委託他來代行管理的責任；但當大部分人不滿意這份委託，公民是有責任把這份賦權收回的。2020罷韓結果給台灣地方政治的啟示，便是沒有無法撼動的政治板塊。

基隆開港後的歷史超過四百年，這座城市曾經因通商而輝煌，也因產業轉移而落沒，無論興衰，基隆人都因為生在此地而驕傲，因為腳踩著是一片有底蘊的土地，這份光榮不應該隨著無力的當政者而蒙上灰塵。

截至6/27，罷免謝國樑的連署書已逾29,000張，離門檻31,000張就剩臨門一腳，基隆人需要即時行動，恢復這座城市的榮光，讓謝國樑當快樂的成年人、我們當快樂的基隆人。

（作者為基隆在地青年）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書