自由開講》基隆人請不要留下遺憾／城市榮光靠你我來恢復！

截至6/27，罷免謝國樑的連署書已逾29,000張，離門檻31,000張就剩臨門一腳，基隆人需要即時行動，恢復這座城市的榮光！（圖為山海公民拆樑行動提供）

◎馮艾立

兩年前的「基隆城市博覽會」是市民近年對家鄉高度認同感的時刻。主展場上有一件藝術品，以漁網交織而成，之所以漁網作為原材料，取自於「漁網」的台語發音與「希望」（hî-bāng）相近，代表著基隆是一座充滿希望、值得期待的城市。

構建一座城市的光榮，是一個長久的工程；而摧毀它卻是一瞬間的，曾幾何時基隆人在和他人談起自己的家鄉時，再也不是「夜市很好吃」或是「和平島很好玩」，而是「所以你拿到Gogoro了嗎」。

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2022的地方選舉，謝國樑早了近半年的時間開始站路口、掃街，那時的謝國樑常常一身淡色襯衫站在肥皂箱上，試圖用親民的姿態，說服大家可以不計他過去擔任立委期間的怠職、酒色、多金的形象，許多人被他的身段打動。基隆的政治板塊長期藍大於綠，地方人士念在與老議長謝修平的交情支持他；儘管謝國樑在選舉期間已經開出了天花亂墜的政治支票：公益免費Gogoro機車、染疫慰問金（確診者10,000元、病歿者30,000元。截至2022/5/31，基隆確診者為23881例，光論確診者補助金就近兩億起跳），亦有強制動員二信相關企業員工拉票動員，基隆市民仍然共同選出了謝國樑擔任市長，基隆人必需共同承擔。

罷梁情緒的濫觴，始於今年2月基隆東岸商場尖銳的切割聲，響徹了全台社會。在東岸廣場產權尚有糾紛的情況下，基隆市政府的一級主管與警察分局長居然未持任何法院令狀，就率領大批警員，鋸開門鎖，強行「點交」人民財產，公然的強行入室。謝市府粗暴的執法過程揚名國內，隨著切割機鋸開商場大門那刻，基隆人也在思考如和切割開這位市長。

在東岸事件過後，謝市府一方面不得不開始兌現選前的電動機車承諾，以回應第一階段罷免的啟動；一方面對東岸事件避而不談，直到謝國樑深夜開直播，語焉不詳又爆跳如雷的痛罵綠營議員無恥，一連串如失速列車的公關失誤，讓基隆人開始盤點謝國樑的種種劣跡：對於城市再造無意義的超跑嘉年華、招標過程塗塗改改實為藍白政治聯姻的政策形象大使、以議會過半優勢強押通過港邊摩天輪預算。可以發現，謝國樑想要打造的「亞洲最有愛城市」，背後卻沒有長遠擘劃的施政願景，欠缺財政紀律與實質效益，彷彿施政只要有「愛」為前提，沒有謝市府過不了的提案。

民主政治的運作基礎便是民意政治，市民透過選舉賦予權力給主政者，委託他來代行管理的責任；但當大部分人不滿意這份委託，公民是有責任把這份賦權收回的。2020罷韓結果給台灣地方政治的啟示，便是沒有無法撼動的政治板塊。

基隆開港後的歷史超過四百年，這座城市曾經因通商而輝煌，也因產業轉移而落沒，無論興衰，基隆人都因為生在此地而驕傲，因為腳踩著是一片有底蘊的土地，這份光榮不應該隨著無力的當政者而蒙上灰塵。

截至6/27，罷免謝國樑的連署書已逾29,000張，離門檻31,000張就剩臨門一腳，基隆人需要即時行動，恢復這座城市的榮光，讓謝國樑當快樂的成年人、我們當快樂的基隆人。

（作者為基隆在地青年）



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