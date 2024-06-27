自由開講》青鳥行動、「拆樑」行動／發揮民主社會的公民素養！

◎許文堂／中央研究員近代史研究所退休研究員、中央大學兼任教授

極權主義國家如共產中國，人民沒有自由可言，他們僅有的自由是可以依黨意隨時限縮，所以唯一的自由是信任黨的領導，連不信任的自由也沒有。民主自由的社會則是透過法律的基本規範，人人平等享有自由與相同權利、義務，定期改選代表自己意志的各級民意代表以組成有權的議會、成立有能的政府，並透過司法保障個人權利與國家制度的運作。然而，這樣的民主自由有賴每個公民的維護與捍衛，因此，隨時見義勇為、挺身捍衛自由民主價值是公民的日常。

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5月下旬和6月中在立法院周邊發生的「青鳥行動」就是這種精神的實踐，有二十多萬人次，分別在台北和多處城市，甚至在美國、法國等海外地區都有台灣人民抗議立法院中國國民黨聯合民眾黨以毫不經討論，密藏條文宣稱是最高機密，用粗暴的方式通過《立法院職權行使法》及附帶對《刑法》的修正，除了擴張立法委員權力之外，並違背憲法所保障權力分立原則，侵犯司法權、監察權，甚至民間企業私法人與個人權利都受到侵犯。在引起社會嘩然之際，行政院循程序請求立法院覆議，被駁回後，賴總統依法公布，並提請憲法訴訟，監察院等機關亦跟進訴請憲法法庭仲裁。

隨時見義勇為、挺身捍衛自由民主價值是公民的日常，5月下旬和6月中在立法院周邊發生的「青鳥行動」就是這種精神的實踐！（法新社）

中國國民黨及民眾黨指責執政的民進黨不遵守簡單的民主規則，即少數服從多數。然而卻完全忘記多數尊重少數，何況在毫無討論，開議前一小時才公布條文內容，以致有國民黨籍立委自承根本不知道條文內容就表決了。事實上，早在1993年，大法官釋字第325號就對立法院的調查權限縮在特定調閱文件權。在憲法體制架構未改變下，原屬監察院的調查、彈劾、糾舉等職權仍受憲法保障。釋字第585號肯認立法院的調查權，但仍認為立法院調查權所得調查對象或事項並非毫無限制。凡國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，即非立法院所得調查之事物範圍。涉及限制人民權利者，必須符合憲法上比例原則、法律明確性原則及正當法律程序之要求。然而國眾兩黨仍強硬通過擴權，以致自家委員事後承認有部分違憲。

中國國民黨不圖經由修憲廢考、監兩院，反以國會改革之名，行自我擴張權力之實，殊不知改革是自我改革，並非自肥或製造亂象，難怪引起公民怒火。「青鳥行動」預定到各地宣講，將在明年對若干不適任的立委展開大罷免行動。

說到罷免，最有名的例子當屬高雄市前市長韓國瑜的罷免，高雄人以超過93萬票將其罷免，但中國國民黨將其安排為立法院長，這是對高雄人的最大羞辱，也是全台灣公民在選舉史上的恥辱。最近的一樁則是進行中的基隆市長謝國樑罷免運動，謝為世家子弟富二代，選前開出超級芭樂票，將「補助」市民免費電動摩托車，選後涉及圖利財團簽約讓利，又率警私闖商場將之查扣，由於罪刑明確已列偵字案查辦。目前基隆市民正熱烈發起罷免運動，由於第一階段已順利通過，謝又動員市府單位對協助罷免的商家「關心」，企圖阻撓簽署。罷免原本就是民主自由社會公民的基本權利，我們鼓勵基隆市民以高雄為師，換一位更好的市長。

目前基隆市民正熱烈發起罷免運動，由於第一階段已順利通過，第二階段連署已進入最後的關鍵時刻，預計6月30日截止收件。（資料照）

歲月靜好是因有人負重前行，如果我們希望台灣變得更美好，變得更強盛，並不是只依賴某一些人，而是每個公民都能隨時發揮民主素養，即時行動，捍衛自己的生存價值，並為下一代留下更美好的國家。

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