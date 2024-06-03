自由開講》不容「藐視」的民意

◎王家緯

近日因國民黨與民眾黨提案修正立法院職權行使法部分條文，過程中發生程序與條文爭議，導致諸多民間團體與公民聚集於立院周邊抗議，訴求「反黑箱」、「反擴權」。活動首兩日在立法院周邊分別吸引三萬人與十萬人聚集，即便到法案最終三讀的5月28日晚上，依舊有七萬人自主上街，表達不滿。

畢竟，當議場內，國會多數黨不惜拋棄記名表決、壓縮討論時間，也執意要通過此案時。議場外，公民社會力量的集結，便顯得格外重要。民眾在場外的聚集作為，透過各種連署與聲明的行動，必然能對藍白多數聯盟帶來壓力與影響。

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而群眾的聚集也讓媒體關注到了「國會改革」。當日開始除了國內媒體外，也有諸多外媒，例如：英國BBC、日經亞洲（Nikkei Asia）、外交家（The Diplomat）等紛紛報導國會改革和青鳥行動的相關新聞。甚至，連彭博社（Bloomberg News）、時代雜誌（TIME）、經濟學人（The Economist）都直接點出，此次國會改革修法就是親中派立委提出的「擴權」法案。

近日因國民黨與民眾黨提案修正立法院職權行使法部分條文，過程中發生程序與條文爭議，導致諸多民間團體與公民聚集於立院周邊抗議，訴求「反黑箱」、「反擴權」。（彭博）

除此之外，根據Google Trend統計的結果，也可以發現社會輿論在21日開始關心，究竟為什麼「立法院會抗議」?「藐視國會罪」又是什麼？在法案三讀通過的28號當日，有關「三讀通過」、「青鳥行動」的搜尋量更是暴衝至當日第一。透過搜尋量的出現，我們可以察覺社會大眾在行動發生後，對國會改革開始有所關心，民眾也因意識到修法過程中各黨的作為，以及法案通過後可能帶來的結果，在心中自有評斷。

同時，民眾的關切很明顯地對於國眾兩黨的支持度有所衝擊。從近日所公布的美麗島民調，可以發現大眾對於國民黨的反感度，由4月的49.7%上升了7.6個百分點到57.3%；對於民眾黨的反感度，也比上月增加6.6個百分點來到53.7%。因此，就算國眾兩黨如己所願通過法案，但其在國會的表現，不但沒有為其加到分，反而更讓它們吸收到了「仇恨值」。

人民的眼睛是雪亮的，儘管大多數人選後不關心政治，但不代表政治人物選上後就可以濫用權力。尤其，現在資訊流通快速，一旦有政治人物胡作非為，群眾知情並快速反應的能力絕對不容小趨。因此，對於使用民主程序所賦予的權力，還是應當戒慎恐懼且不容「藐視」，否則終將被民意反噬。

（作者為國立大學研究生）

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