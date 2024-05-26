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自由開講》你是民主金孫，還是民主阿公阿嬤？

2024/05/26 11:12

◎黃大益

這兩天因為立法院外的青鳥行動，串聯起跨世代的連結。十年前參與太陽花運動的學生們，如今有了工作與家庭，不便到場聲援的人索性當起「阿公阿嬤」，解囊支援車資與住宿，讓各地有意北上的青年學子順利成行，「認養金孫」是過去台灣社運中不曾有過的現象，這反映此次行動的完全自主，與台灣民主運動相互信任、充滿韌性的特質，更有世代交棒的意味。

圖為立法院院會24日續審由藍白兩黨所主導的國會擴權法案，民眾參與院外「國會濫權，立院集結」抗議行動，要求國會改革三法應退回委員會重審。晚間九點人潮幾乎佔滿中山南路，湧至監察院外。（資料照）

社會在變，世代在變，台灣也在變，唯一沒變的是在國家需要制衡力量的時候，總會有一群又一群的年輕人勇敢站出來，從黨外時期、野百合、太陽花到這次的青鳥行動，皆然。

遺憾的是，當中也有自認聰明、不認同青鳥行動的人，藉機詐騙、訕笑並踐踏捐獻人的心意，甚至將自己搜刮現場物資的行為公諸於社群媒體。雖然不齒，但也讓人想起陳建仁副總統曾說：「凱撒也屬於天主，人世間的一切都屬於天主。政治歸政治，天主歸天主，並不是用字面的意義去看，而是當凱撒成為凱撒，是因為有天主的力量，為政者還是有慈悲的胸懷，需要溝通和協調。」反對者自以為是的挑釁與貪便宜的作為只是自曝其短，如果這樣能安撫其內心深層的焦慮，那也算功德一件吧。

然瑕不掩瑜，在各大社群媒體上，仍可看到許多「金孫」主動與「阿公阿嬤」回報行程或相認，由此建立的關係，不僅擁有互信基礎，也有「道同相為謀」的認同感，更為台灣的民主運動寫下歷史新頁。

你是民主金孫，還是民主阿公阿嬤？不管你是什麼，那一夜，不同世代心繫彼此，青鳥振翅，台灣已成民主汪洋。

臺灣島嶼青年協會理事

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