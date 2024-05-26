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自由開講》國共兩黨慣用「查弊」、「打貪」伎倆來獲取政治權力

2024/05/26 10:54

◎陳啟濃

立法院主席台兩旁的牆上，掛滿了國民黨的海報標語，訴求打貪，包括「查疫苗」、「查雞蛋」、「查光電」、「查快篩」，這些對台灣具有保命作用的業績，早早被國民黨用來影射成「弊案連連」、「黑影幢幢」的貪腐證據。現在又要搬出來作為硬推「違背程序原則」、「違背憲法」的所謂「改革法案」，有個合理藉口的遮羞布。

圖為立法院會24日續審國會職權修正相關法案，藍、綠、白立委在議場內攻防，晚間繼續開會時，民進黨立委在議場內向主席台施放藍、白、黑三色汽球，並高喊反黑箱、反擴權口號。（資料照）

習近平擔任中國國家領導人後，前前後後也是進行了許多的「打貪」行動，法辦了很多重要的政治人物。然而中共慣於用「反貪腐」來整肅政治敵手，當年開山祖師就是毛澤東。文化大革命就是假借「剷除文化陋習」進行「文化革新」的名義，縱容紅衛兵六親不認的整肅行動。而毛澤東也靠這樣的所謂革命行動來剷除異己，擴大自己的政治實力。

其實國民黨和共產黨都有相同的鬥爭文化，運用的手法都是藉著「反貪污」的名義，進行剷除政治敵人的鬥爭。「查貪」、「打貪」是假，因為最大的貪腐集團就存在於黨中央的高層領導人，如果真要能剷除貪腐力量，就要靠外部的政治力量，對於該黨給予全面清除，才能有全面革新的機會。

這些國民黨端出的「弊案」，如果真是弊案，還要等到立法院來審查嗎？早早就應該透過司法機制給予法辦，就是因為查無實據，毫無根據的抹黑，才能全身而退。立法權怎能取代司法權，立法委員扮演法官辦貪，只會淪為政治清算的華麗手段。

現在國民黨為了通過不合憲的法案，不顧程序正義的實質審查法條，只能模糊焦點，想要藉「打貪」激起民怨，凝聚民氣，護航這些違憲法案。卻不知台灣資訊公開透明，可不會像中國人老是被中共欺壓蒙騙。這樣的套路，早已經不靈了。

（政治評論員）

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