自由開講》藝人當真無祖國？

◎洪昱睿

五二〇賴清德總統甫剛就職，日昨，中國姓「黨」的媒體「央視新聞」即在中國社群「微博」發文大嗆「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家」、「台獨死路一條，祖國統一勢不可擋」等字眼。

原本，這就是中國向來對台文攻武嚇的典型嗆聲言論。未料該文一出；竟赫然驚見眾多台灣演藝人員快速地轉發，一面倒舔共，為虎作倀！如張韶涵、侯佩岑、歐陽娜娜、楊宗緯、賴冠霖、汪東城、明道、陳志朋、歐陽妮妮等一干人等，這些還只是叫得出名字的，還有許多聽都沒聽過的人呢！

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圖為侯佩岑日前轉發央視官方微博發文，表態輸誠中國。（照片合成／資料照、翻攝自微博）

這些台灣藝人當初是誰給他們舞台和機會成名的？不就是台灣嗎？如今為了向想侵略、併吞台灣的共產極權中國逢迎拍馬，搞得如此沒格調，實在令人不勝唏噓。筆者想起，多年前有位網路改編暨翻唱歌手「機車光」的一首「草泥馬先生」當中的一段歌詞「台灣藝人超沒種，一窩蜂全往中國衝，沒了尊嚴；怎麼對得起台灣祖宗？」。

中國網路近日瘋傳，轉發與未轉發央視「統一」微博圖文的台灣藝人名單。（翻攝自微博）

如果這些人只是為了搶賺人民幣，而大搞「中國禮贊」；吹捧中國，那還算是言論自由，我們隨便聽聽就好。畢竟前總統蔡英文曾表示「沒有人需要為自己的認同道歉」，但是筆者始終無法理解，為什麼他們要一邊認同中國，又要一邊踩踏、貶低讓他們紅起來的台灣，甚至贊成中國對台「倚武謀統」？真是既可悲又可恥！

（語文工作者）

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