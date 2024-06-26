自由開講》投入「拆樑」志工是為了深愛的基隆！

◎Kianu

在今年2月多，正當全台灣人都在準備要開心地迎接春節時，一道從基隆東岸商場發出的尖銳的切割聲響徹全國。一直到春節連假結束，台灣政治新聞的焦點，都不再是立法院長的選舉結果，也不是誰誰誰的拜廟走春，全都變成了基隆東岸商場的產權爭議，以及基隆市長到底有沒有在吸毒這件事上。

爭議發生的當下，陸陸續續冒出要罷免謝國樑的聲音。當時，筆者完全不支持罷免市長。一方面，認為基隆市長罪不至此，就法律的爭議而言，強盜行為的刑事責任，就交給司法檢警調查；另方面，民事的產權爭議，由大日和NET自行跟基隆市政府司法攻防就好。不論結果是市長被判刑或無罪、市府產權官司被判贏還是輸，作為一個基隆市民，我們應該要共同承擔2022市長選舉的結果。

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再者，筆者內心也有個想法，「罷免怎麼可能成功？」作為一個在地的基隆人，根本無法想像，基隆二信的謝公子會遭遇這麼一股政治上的亂流而無法全身而退。而一旦罷免活動失敗，只會讓謝國樑，在接下來的任期與2026年的選舉更有底氣去鞏固謝家在基隆的勢力與地位。故起初，筆者不敢支持罷免行動的原因，正在於此。

然而，隨著3月，第一階段罷免提案的啟動，為了挽救逐漸在市民心中崩壞的形象與信心，謝國樑開始一連串看似補破網，實際卻是越補越大洞的政策。在公益青年電動機車的政策上，隨著罷免提案連署的份數越來越高，申請電動機車的門檻也越放越低。

因為該政策在短時間內大量發放5萬輛電動機車，造成市民的停車空間受到嚴重排擠。出現了諸如申請到的免費機車寄往外縣市、大量電動機車停滿社區停車格卻沒在使用、申請量暴走後開始限額又衍生出的排隊黃牛爭議等亂象。種種大花特花排擠其他基隆建設經費的浮誇政策，一次又一次地將傷害帶回基隆人身上。

除了上述最廣為人知，害基隆被嘲笑為gogoro市的政策外，還有更多的跳票政見，讓人百思不得其解。例如：實為改裝車的超跑嘉年華、為了實現謝國樑個人夢想的港邊摩天輪、招標過程與工作內容都疑點重重的政策形象大使、捨棄新的電動低底盤公車而購入的二手老舊公車等。

不只政見，謝國樑的應變能力同樣令人不解，在遇到山崩事件時，他的第一時間反應竟是愣住並問說「現在嗎？是現在嗎？」需要救災的時候，最忌諱的就是慢好幾拍的緊急應變能力。筆者姑且願意相信謝國樑在深夜直播中曾提到的「自己是一位快樂的成年人，家裡經濟穩定，不需要去做一些對社會不利，但對自己有利的事。」但壞的政策比貪汙更可怕，謝國樑市府的作為真的很難不讓人聯想到「他是不是不夠格擔當市長一職？」

筆者現在加入拆樑志工的行列，在炙熱的六月天，到街頭巷尾喊著「罷免謝國樑，來簽連署喔。」在街上除了最常聽到支持者的加油打氣聲，也很常聽到「他才做一年而已就罷免，吃飽太閒」的嘲諷。

根據發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」前日表示，第二階段連署已進入最後的關鍵時刻，預計6月30日截止收件，截至24日晚六點的最新連署份數已約兩萬八千份，距離三萬七九二份的門檻僅差兩千多份！（資料照）

對於那些不諒解的市民朋友的意見，筆者總以微笑應對，因為筆者不希望看到我們的故鄉在經過好不容易八年的翻轉後，竟然又得走回市政掉車尾的老路，為了希望基隆市政可以重回正軌、為了敬告謝國樑等握有公權力的人應該謙虛、謹守法律分際。我們理該站出來，告訴謝國樑：「你都已經上任一年半了，早已過了三個月的試用期，憑什麼市長上任一年多了還不上手？」

謝國樑還剩兩年多的任期，筆者認為，為了基隆好，還是罷掉好了。

（作者為基隆市民）

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