自由開講》「拆梁」二階衝刺 慎防各種奧步

◎ 黃秀錦

根據可靠消息來源指出，基隆罷免謝國樑市長連署行動，在第一階段即差點被謝國樑的基隆選委會做掉，經過中選會出手搶救後才過關，過程可說十分驚險！

山海公民拆樑行動志工前往調和市場設連署站，呼籲民眾連署罷免謝國樑。（資料照）

基隆拆樑連署，從第一階段開始就是外弛內張，各方較勁不斷的過程。第一階段在民眾氣憤謝國樑半夜強拆NET之下，短短20幾天連署快速衝到9848 份，遠超過一階的法定門檻3080份，讓謝市長方寸大亂，深夜開直播暗指林右昌缺錢，保證自己沒有吸毒啊，加碼送Gogoro啊…！山海公民拆樑單位於是挑選四個行政區，共計3436份，送進地方選委會。但誰也沒想到，這個地方選委會竟剔除900多份「不合格」聯署書，想讓罷樑行動直接關機！

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這個大膽的黑箱作業，外界完全不知情，直到資料送進中央選委會，中選會開箱一看，連字跡潦草都剔除掉了！中選會重新判讀，最後搶回600份，否則也沒有現在的第二階段連署了！

現在罷樑志工非常戰戰兢兢，不斷提醒連署要用繁體字，樓不能寫成「F」，簽名不要超出框框，寫錯一個字務必用乾淨的紙重新來過，搞得緊張兮兮的！

到了二階連署，中選會和地方選委會表面看起來很平靜，實際上暗潮洶湧，雙方對能不能補件見解不同。二階段連署截止日期是7月8日，中選會認為假設公民團體在6月30日送件，發現有不合格件數，7月8日之前都能第二次補送件，但基隆選委會不同意，他們認為只能有一次送件，一個收件編號，這未來會不會衍生爭議，有待觀察。

拆樑公民團體，為掌握連署數，可能選擇不要6月30日就送件，一邊造冊，一邊多爭取連署書，可能在7月5日前後才送件。為了二階能夠安全過關，雖然連署數已經突破2萬份，但志工們仍然不斷呼籲要衝高連署數，才不會被做掉，與其相信謝國樑，不如相信自己手上的一票！

這幾天在「案發現場」NET廣場爭取連署書時，有人送來一大袋舒跑飲料，也有人問志工「餓不餓？有沒有多喝水？」當他們寫好連署書簽字送出時，眼神變得非常堅定，仿佛在說「我們是做對的事」，這種眼神讓人悸動的要掉眼淚！但也有人衝著扮演成魚蝦的志工吼，「你們就是拿民進黨的錢來的！」我忍不住跟他說「我們是志工，我是課金阿嬤，我出錢不行嗎？」

連署來到海洋廣場時，看著港邊燈光燦爛，光影映在水上，細波粼粼，風情無限，一位剛下車來連署的基隆人，忍不住說︰「我們很懷念林右昌市長」。



（作者為政治工作者）

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