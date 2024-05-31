自由開講》象徵希望的青鳥行動，將引發基隆港都的公民覺醒？

◎鄭靖文

藍白立委強行推過爭議國會改革法案與錢坑議案，青鳥行動數十萬人的強大能量，也引發藍營立委人人自危，甚至打預防針的喊出罷一個藍委就罷五個綠委。

但說起爭議政策引發民意反撲的罷免案，現正如火如荼進行罷免連署的，正是基隆市長謝國樑的罷免案「山海公民拆樑行動」。地方保守，長期的藍大於綠，常說基隆是公共參與意識薄弱的城市，這次針對市長的罷免案能夠進入第二階段，且隨著青鳥行動的民意浪潮，有一舉突破二階連署門檻的氣勢，實在始料未及！

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圖為日前「山海公民拆樑行動」公民團體領銜人戴璟安（中）、發言人李晏蓉（左二）1舉行記者會，說明自五月11日起展開第二階段連署行動。（資料照）

青鳥行動中，除了看到許多基隆年輕人自發響應，更藉機號召同鄉簽署拆樑連署書，要因為謝國樑施政爭議而屢屢登上全國版面的故鄉也迎向「天光」。現場有人戲稱「基隆走出去，年輕人簽下去」。

五月底公布的遠見雜誌縣市長施政滿意度再度墊底，為什麼謝國樑會讓那麼多人反感？許多市民的回答是：「跟顏色無關，而是謝市府的政策，一看就知道是草包。」例如，謝國樑團隊就任之初，高喊行人友善，但在沒有配套措施的情況下，直接開放騎樓停放機車。在多雨基隆，騎樓是重要的「人行空間」。謝市府先是高喊行人友善，最後卻做出剝奪行人步行權益的荒謬事，豈不是很可笑？

此外，謝市府送電動機車的政見，全台聞名。但讓人印象最深刻，也最讓市民無所適從的卻是「改、改、改」。上任才一年半改了三次發放標準。現在環保與青年就業的名目也不用了，直接透支基隆市本就不充裕的預算，「送五萬台電動機車」、「不用汰舊也不用投入公益」，講白話就是「謝市長要大放送」、「你想要我就給」，這種不把納稅人的錢當錢的用法，不但引起非議，更製造相對剝奪感，但謝國樑還在他的同溫層裡取暖，堅持沒排擠預算，渾然不知更多市民的心聲是「笨蛋，錢不該這樣花。」

拿基隆市的未來與財政健全來救自己的罷免危機，「大撒幣」的謝國樑卻遭遇青鳥行動的公民覺醒浪潮。海水退了就知道誰沒穿褲子，謝國樑忙著保住市長大位，卻被自家藍委引發的民怨反噬，是否成為青鳥行動浪潮中第一位落馬的公職，就看基隆市民的覺醒意識了！

（作者為自由業）

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