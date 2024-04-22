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胡，怎麼說》荒謬藍︰蝙蝠產卵、老鼠打洞、百萬元級衛生紙！

胡文輝

胡文輝

2024/04/22 05:30

◎ 胡文輝

藍的基隆市長謝國樑口出「蝙蝠產卵」，沒知識亂開口沒衛生，鬧這低級錯誤的笑話夠荒謬吧？他本來不怎麼在乎，還上傳影片到YT宣傳，但因罷免案如「箭將上弦」，他才認錯道歉。

基隆市長謝國樑（左）與基隆政策推廣大使楊寶楨合作第一檔活動，謝國樑口誤說出「隧道蝙蝠有產卵」，引發熱議。（資料照）

更荒謬的是藍委，在立法院如老鼠，個個想方設法，用各種惡質手段，在台灣身上「打洞」，製造「破口」，方便中共侵襲、併吞台灣。

這種行徑就如「老鼠打洞」，但藍委們有恃無恐，大秀百萬元級衛生紙，不怕台灣選民罷免、不理民意批評，藍團總召傅崐萁還要帶大隊去中國北京「請賞」呢！

怎麼論打洞之功？就是鼓勵藍委不擇手段、不怕造假、不管手段卑汙，能鬥臭鬥倒台灣政府的功愈大，愈亂台功愈大、愈把台灣民主搞得烏煙瘴氣、把國會弄得荒腔走板、把台灣綑綁的寸步難行、弱化台灣國防…，北京主子就論「功」行賞。

藍委們前腳到北京，後腳中華民國當然不存在了，他們朝拜中華人民共和國，「一中各表」早被閹割掉各表，「同表一中」已嫌不足、勢必跟中共的屁屁表態「同表一國」，反台獨不但喊、要喊到反台灣、賣台灣毫不足惜才行！

藍團總召傅崐萁（中）還要帶大隊去中國北京「請賞」！（資料照）

以上都做足了，一黨專政統治中國的中共政權，就可能把接待藍委規格、賞見層級提高，由國台辦主任宋濤提高為全國政協主席王滬寧啦；針對性放點小利給藍委做統戰啦。不過，看來傅崐萁的主目標，應在於企圖代表藍委，爭取中共對台統戰認證做定期交流的代理人，和馬英九爭賣台、搶「送中」。

中共很清楚，台灣最大破口就在立法院、在藍白，藍是老鼠打洞正犯、白是幫凶。這裡只舉二例，一是反滲透法，馬去朝見習後，傳出要台修改「反滲透法」，朱立倫呼應國安五法一齊修，藍委提案修法目的，首先就是把通敵（兩蔣時代叫通匪）假明確化之名除罪化，說白了就是賣國賣台無罪！其次就是門戶洞開方便中國滲透，專制極權「長臂管轄」直接介入台灣的思想、言論、政經等各層面。

再看台灣造潛艦的艱辛，藍軍無所不用其極汙衊人（如黃曙光）、逼人不敢不能效忠台灣、阻預算、外洩機密、放話擋外援技術…，千方百計不讓台灣擁有潛艦艦隊，方便共軍渡海侵略台灣。

荒謬藍，沒有最荒謬，只有更荒謬。請看︰蝙蝠產卵、老鼠打洞、百萬當衛生紙！就讓傅總召帶他的百萬元衛生紙級「倚天劍」，一起上北京舔共、論打洞之功求賞吧！

（作者為資深媒體人）

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