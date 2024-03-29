自由開講》當小草忙改革 柯文哲竟忙打臉！

◎陳啟濃

身為小草的「拆樑」行動發言人林茵茵，因柯文哲公開表達罷免基隆市長不具正當性，讓她忍不住流淚，感到很寒心。

民眾黨主席柯文哲（左）、基隆市長謝國樑（右）。（資料照）

柯文哲把罷免基隆市長的行動聯盟，指稱是政治操作的行為。這跟目前社會上普遍將具有「討厭國民黨」、「台灣主體價值」與「反共政治立場」的族群，一概分類為是民進黨同路人，是綠營支持者，有著共同的套路。

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如此簡化民眾自主性的改革行動，對期待社會進步的力量刻意抹煞的政治化，除了是基於個人政治利益考量，更是顯現出台灣政治人物見識短淺，潛藏愚民的心態，這將成為妨礙台灣進步成長的負面力量。

難道檢討國民黨多年來的黨國不分，主張台灣優先，期待社會清新風氣，並且見識到中共劣質的政治本質，這些都專屬民進黨的專利。然而要檢討的應該是，為何人民自發性的主張、價值與行動，都會受到政治上的對號入座而貼上綠色標籤。

這些促成台灣國家正常化以及促成社會進步的態度與行動，難道不是每位熱血國民都該具有的，對於打造一個富強康樂的國家，都該要終身奉守用行動實現的國家願景社會理想。

說白了對號入座的動機，就是運用「裂解」造成分化作用，以產生個個擊破的目標。這是擊破社會運動的卑鄙手段，分化有共同目標的民眾，讓他們對行動產生動搖，進而熱忱消退，甚至放棄原來的堅持。

「小草」本來是支持社會改革的年輕人與知識份子，為何在民眾黨的眼光中，罷免一個濫用警察權，不知利益迴避，好處都歸自己人的陽春市長，會成為民眾黨反對的行動，更不該將支持罷免案的市民，都歸為是民進黨支持者。

（政治評論員）

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