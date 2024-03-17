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自由開講》基隆市長罷免案是合法合理的公民權

2024/03/17 15:07

◎陳啟濃

基隆民間發起「山海公民拆樑行動」，是由年輕人自發性組成，對於基隆市長謝國樑的近日措施有所疑慮。對於這樣的公民行動，是實踐憲法所賦予「罷免」的人民權力。

民眾黨主席柯文哲，卻認為謝國樑施政的一些事件是法律事件，不該用政治手段解決。言下之意當然是這些年輕人背後有政黨在唆使，只是沒有言明是民進黨在背後支持。

民眾黨主席柯文哲（左），卻認為謝國樑（右）施政的一些事件是法律事件，不該用政治手段解決。（報社合成／資料照）

縣市長不是當選後就高枕無憂成為山大王，可以任意濫用公權力，而是也要在法律的規範下為民服務。所有施政的作為也要接受市民最嚴格的檢視，當然也包括人民因極度不滿發動行使罷免權。

基隆市長只要行得正，一切措施都合法，自然無需擔心市民發動罷免權，因為這些年輕人如果單純的是受政黨的利用，到時無法引起基隆市民的認同，罷免案自然無法成立，即使罷免案成立，舉辦罷免投票也不一定會成功。

只有選舉沒有罷免是半吊子的民主制度，所謂的法律事件不能夠用政治手段來處理，這是睜眼說笑話的強詞奪理。政治是要依據法律來執行，政治並不是無理取鬧。

（政治評論員）

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