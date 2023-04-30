自由開講》謝國樑荒腔走板的電動機車政策，只為延續市長政治生命！

張育銘

基隆市長謝國樑已經上任超過100天，但選前推出的「送Gogoro政見」已經完全扭曲變形，近期不同車廠陸續拜會，一下是「中華汽車」、一下是「光陽機車」，把整個市政府搞得像是產品發表會，問謝國樑為什麼沒有 Gogoro？市府只能跳針會評選、會有方案。

基隆市長謝國樑已經上任超過100天，但選前推出的「送Gogoro政見」已經完全扭曲變形，問市長為什麼沒有 Gogoro？市府只能跳針會評選、會有方案。（資料照）

提出完整的方案，向市議會爭取預算，解決市民的問題，這是市政府的責任。但目前為止，市府的方案只看得到對市民的各種限制與要求，又是限制給青年、又要附帶做公益，就是沒看到市府的「政策規劃」，只有一場場的機車造勢記者會。

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為什麼不是 Gogoro？為什麼資格限制只能給青年？為什麼可以在未定案以前，就跟車廠洽談車型？以後要怎麼評選車款？用什麼條件來評選？由誰有評選的資格跟權力？為什麼各大車廠願意做賠本生意？謝國樑一概沒有回答。筆者的批評並非無的放矢，以下列舉三個一般市民也能看出的問題：

首先，選前、選後不一樣。選前受訪強調的「送 Gogoro」選後變成強調「與 Gogoro 同等級」，看了市府計畫後，筆者發現政策又從「送車給市民」變成「市民自行申請補助」，讓人不禁懷疑，市長只是花大筆錢延續自己的政治生命，市民不過是兌現政治口水過程中的犧牲品。

第二，謝國樑根本沒在做功課。現在提出的政策方向是優先補助「汰舊換新」，基隆市府又規定申請條件是「民國78年~ 92年出生、戶籍在108年12月31日前設籍在基隆的青年」，但實際上比例有多少？到底會有多少20、30歲的年輕人有10年以上的老舊機車要換？環保署統計111年1到8月基隆市淘汰的老舊機車只有2,111輛，108年一整年甚至只有 590 輛，謝國樑要怎麼達到全數汰換的宏願？環保署公開資料唾手可得，基隆市政府難道都沒計算嗎？

也許，謝國樑會狡辯的說，青年可以跟家人拿車來來取得補助資格，那也只是變相讓青年變成換電動機車的人頭，青年沒有真的受惠，卻還要多做公益服務，這又怎能達到謝國樑所謂「鼓勵青年回鄉就業」的目標？

最後，是預算問題。要知道現在的規劃，一台電動機車4萬，基隆市政府預計補助3萬，預計4年總共補助5萬輛，一年要花3到4億，4年下來也是15億的預算，但方案還是完全不清楚、令人疑慮，請問：議員怎麼會把預算交給這種政策？謝國樑為了自己的政治生命，不惜硬要闖關這個已經臭酸的政策，是可以預見的，但犧牲的卻是市民：同樣是四年15億，基隆難道沒有更重要的政策要處理嗎？

由此可見，對謝國樑而言，把電動機車送給市民，比基隆的產業發展問題還重要，比長輩的長照福利更重要，比兒童的營養午餐品牌還重要，比在地的基礎建設還重要，比交通道路的優化更重要，比觀光發展的規劃還重要，因為基隆發展的好不好，對謝國樑來說不重要，會不會跳票被罵，政治生命會不會跛腳，對他來說才重要。

謝國樑應該要知道，去年的選舉勝選，不是因為基隆市民貪小便宜，看準了他的荒謬政見，他的勝選是大環境風向的結果，如果繼續搞不清楚重點跟基隆市民對市政府的期待，那麼基隆市民一定會讓他知道。

（基隆市青年）

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