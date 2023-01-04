自由開講》基隆是行人地獄中的地獄，市長別作秀，快點做正事！

呼籲謝國樑市長（右），與其一天到晚搭9026、搭公車、搭火車，發媒體曝光來作秀，不如把更多的心力與時間，端出像樣的交通改善政策。（資料照）

江欣怡

日前台灣因為惡劣的交通環境，被CNN travel兩度評論為「行人地獄」，對此交通部也僅是毫無悔意地回應：虛心檢討、繼續努力。

選舉期間，我天天在安樂區不同的街道走路，上下班通勤時段街講、向議員辦公室反映交通問題並參與會勘、徒步15公里掃街拜票，深入安樂區山上與海邊的住屋。

請繼續往下閱讀...

我不禁要說，如果台灣是行人地獄，那基隆市，就是地獄中的地獄。

整座城市的公共建設，完全罔顧市民的生命，家長與小朋友沒有安全好走的人行道、行動不便的朋友沒有平坦無障礙的設施、許多長者天天被迫走在缺乏維護而濕滑的路段，就連許多重要路口，都因為道路設計或時相設置不良，車流紊亂、交織，導致險象環生。

在基隆的行走經驗，乃至搭乘公車、騎車、開車，種種的交通體驗，都非常、非常惡劣。

過去八年，民進黨相當自豪基隆開始有所改變，多了許多過去國民黨長期執政沒做過的大型公共建設與城市治理，也希望藉此帶動城市經濟與觀光發展，然而，這些最基礎的城市交通環境，幾乎可說是毫無長進，越多觀光客來訪，只是更加貽笑大方。

八年後，國民黨市長再度當選，身為一個關心這座城市空間改革的政治工作者，與天天在城市中往返的基隆市民，我也想呼籲謝國樑市長，與其一天到晚搭9026、搭公車、搭火車，發媒體曝光來作秀，不如把更多的心力與時間，端出像樣的交通改善政策。這也是林右昌市長兩屆執政以來，始終沒有落實的重要民生議題。

謝市長從選前至今不斷喊著要「打造有愛城市」，光是城市中這些對於市民生活最大也最嚴重的問題，都無力排除、無能改善，請問這座城市到底有愛在哪裡？充滿障礙的「礙」倒是真的。

（基隆市民、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法