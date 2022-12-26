自由開講》侯友宜「好好做事」，卻不「好好做滿」？

汪茂富

連任成功的新北市長侯友宜，日前在宣誓就職時，媒體提問：「 4年後的就職典禮，有機會看到您交棒給下一任市長嗎？」 一如往常，侯友宜笑著回答「我們把事交好、做好」。 媒體又再提問：「這4年你會做好做滿嗎？」毫不意外， 侯友宜又再回答「為國為民、努力做事」。簡單來說，侯友宜就是「 『廢話』說盡」、「了無新意」。

民眾早已看穿：在侯友宜的口中，始終說不出「做好做滿」 這四個字。在他的任內，面對任何市政質疑，「做好做滿」、「 好好做事」、「侯侯做代誌」，就是像「唐三藏唸經」一樣， 一而再、再而三的重複誦念。「好好做事」四個字，說來輕鬆寫意， 但是再進一步，說要「好好做事」、「做好做滿」， 恐怕連自己都會不相信。

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新北市長侯友宜昨日出席第二屆任期的宣誓就職典禮。（資料照）

為什麼侯友宜，始終不敢給選民「做好做滿」的承諾？早在當選前， 林佳龍政營早就示警：「侯友宜選上新北市長， 過半年又跑去選總統」、「實在浪費資源」。掐指一算， 中選會辦一場補選，至少要耗費上億元的經費， 更別提候選人的陣營，還要加上為宣傳、動員、 組織所生的大量費用。這些金額，哪些不是出自公部門預算？ 哪些不是出自人民納稅錢而生的「選舉補助款」？ 選舉是人民的高度動員，若侯友宜確有「民胞物與」的精神， 坦白說，就應該宣誓「做好做滿」，不要再浪費寶貴的資源。

次而，就民主政治而言，選民投票給一個候選人， 是希望他能為城市帶來進步、為城市帶來改變，所以，「做好做滿」 是「必然」，或最至少是「應當」；最低的標準，也應該做到法定「 其所遺任期不足一年」時，才得以解除其對選民的承諾。 四年一度的選舉，是選民與政治人物的「契約」， 而侯友宜卻一邊宣誓就職，一邊為即將舉行的國民黨「總統初選」 熱身，是對選民的「背棄」。可以看出，侯友宜不僅沒有「 生涯規劃」的遠見與散景，更沒有對新北市400萬選民「 貫徹到底」、「負起責任」的決心。

侯友宜的行徑、其不敢說「做好做滿」的心境，坦白地說， 就是國民黨在近期，展現的一貫「尿性」。 投入北市第三選區立委補選的王鴻薇、 剛接任台北市副市長的林奕華，事實上都是造成無數人力、 物力資源浪費的禍因。不客氣地說，對於大局的政治判斷、自己的「 政治前途」，國民黨政治人物自己會不清楚嗎？會不知道自己， 可能隨時就會接受「任務」，要接任副市長、參加議員補選， 甚至參加總統初選嗎？如果他們在選前， 就宣布要專心準備下一階段任務，那麽，他們不僅可以「提早準備」 ，更可以獲得「選民信賴」，打下良好的「基礎」。可悲的是， 他們偏偏不這麼做。

現在，國民黨進入朱立倫、侯友宜「兩顆太陽」的割喉戰。 無數人想知道的是，是國民黨會不會再次「驕兵必敗」、再現「 2020年」的悲劇。而對侯友宜而言，市民更早就看破： 其不僅沒有「民胞物與」的關懷，更沒有貫徹對「選民承諾」 的決心。呼籲侯友宜：「要離開要趁早」，否則，就應該「 實問實答」，拿出「做好做滿」的決心，才不愧於選民！

（新北市民）

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