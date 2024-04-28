自由開講》如何解決波麗士大人心裡的痛 ？

◎范振家

今年以來，台灣警察的自戕事件頻繁發生，不僅凸顯了警察團隊中存在的身心健康問題，也引發了社會對於警察支持系統有效性的深刻質疑。警察身為社會秩序的守護者，其職業本質要求高度的心理耐壓能力和身體強度，然而當他們面臨極度壓力時，似乎卻難以獲得必要的支援和理解。

警察局示意圖。（資料照）

從統計資料來看，警察自戕的原因多元，包括感情困擾、身心健康問題及工作適應困難等。這些原因均指向一個共同的核心問題：警察在面對壓力和困難時，往往缺乏足夠的外部支援和內部調適機制。特別是在處理個人情緒與職業壓力的交織影響時，他們可能感到孤立無援。

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值得關注的是，即便警政署設置有諮商單位，許多警員在面對心理壓力時仍選擇不求助。這背後反映的可能是對於心理健康議題的污名化、對於諮詢系統的不信任，以及擔心求助會影響個人職業發展等問題。這種環境使得警員在心理上更加孤立無援，進一步加深了他們的困境。

對於這一問題，有必要從根本上進行改革。首先，政府應當加強警察的心理健康支持系統，如增加心理諮詢人員的數量，改善諮詢服務的可達性和質量，並針對警察的特殊工作性質設計專門的介入計劃。此外，應當透過教育和公開討論來消除對心理健康問題的污名，建立一種文化，在這種文化中，尋求幫助被視為一種勇氣的表現，而非弱點。

同時，警政單位也需要定期對警員進行心理健康評估，並根據評估結果提供必要的支援。對於已經出現心理健康問題的警員，應當提供專業的心理治療和必要的職業調整，幫助他們恢復健康，並盡可能地回到工作崗位上。透過各地的悲劇性案例，我們可以看到員警在面對個人困境時的脆弱性。

要解決這一問題，需要從多個角度入手：

建立信任的諮詢環境：提供一個保護隱私和職業生涯的諮詢環境，以增加警員對於求助系統的信任和依賴。

完善的職業支援網絡：建立一個由資深警員、心理學家和社會工作者組成的多專業團隊，提供針對性的心理支援和職業諮詢。

社會與文化的支持：改變公眾對警察的認知，從「不可一世的執法者」轉變為「需要支持與理解的普通公民」。

最終，這不僅是警政機關內部的問題，也是整個社會需要正視的議題。通過建立更完善的支援系統和文化環境，可以讓警察在執行職務的同時，也保護好他們最寶貴的資源—自己的心理與生命安全。

（管理學博士）

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