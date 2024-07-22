自由開講》中國經濟狀況惡化：世界經濟的潛在威脅

◎缺理

中國6月CPI年增0.2%，內需依然疲軟。這一數據，對許多人來說可能只是一串無關痛癢的數字，但對我來說，這是個讓人不寒而慄的警訊。隨著中國經濟狀況的惡化，全球經濟的穩定性似乎也岌岌可危。我們必須正視這個問題，並深思這場經濟風暴對世界各國帶來的潛在影響。

中國經濟內外皆冷，分析師指出，下半年中國必須靠提振內需來支撐經濟成長。不過，中國已出現通縮跡象，民眾對增加消費信心不足。（美聯社檔案照）

首先，讓我們看看中國的內需情況。根據官方數據，6月的消費者物價指數（CPI）僅僅上升了0.2%，這已經是連續三個月的最低增長。而生產者物價指數（PPI）更是年減0.8%，這已經是連續21個月的負成長。這意味著，中國經濟的內部需求依然疲軟，無法支撐經濟的健康發展。

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中國政府雖然採取了各種措施試圖刺激經濟，但房地產市場的長期低迷和就業市場的不穩定，使得消費者信心依然低迷。當前的經濟措施似乎只是治標不治本，無法真正解決根本問題。這樣的內部經濟困境，使得中國的經濟發展步履維艱。

內需不振 外資撤離 中國經濟前景陷悲觀

更令人擔憂的是，外資正在迅速撤離中國。根據數據顯示，2024年上半年，德國跑車製造商保時捷在中國的交付量下降了33%，而美國通用汽車的交付量更是下降了29%。這些外資企業的撤退，不僅僅是因為中國市場的低迷，更是因為對中國經濟前景的不信任。

當外資開始撤離，這對中國經濟無疑是雪上加霜。這不僅意味著投資的減少，還意味著就業機會的流失，進一步加劇了內需的疲軟。這樣的惡性循環，將使得中國經濟陷入更深的泥淖。

面對內需的疲軟和外資的撤退，中國開始採取一種極具侵略性的策略——低價傾銷。中國的工業產品以極低的價格傾銷到世界各地，試圖通過擴大出口來彌補內需的不足。然而，這種策略對世界各國經濟帶來了極大的壓力。

以汽車行業為例，中國的汽車製造商以極低的價格進行促銷，對全球市場造成了巨大的衝擊。根據數據顯示，2024年第二季度，中國的新能源汽車價格下降了7.4%，而同時期，國際市場上的汽車價格則持續上升。這樣的價格競爭，讓其他國家的汽車製造商面臨巨大的挑戰，不得不降低價格以保持市場份額，這對全球經濟的穩定性帶來了極大的威脅。

中國的低價傾銷策略，不僅僅是對某個行業的衝擊，更是對全球經濟的拖累。當中國的產品以極低的價格進入國際市場，這意味著其他國家的製造業將面臨巨大的競爭壓力，這將導致全球市場的價格戰，進而影響到全球經濟的穩定性。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，全球經濟的增長率在2024年僅為3.2%，而中國的經濟增長率僅為4.5%，這已經是多年的低點。這樣的經濟增長率，對全球經濟的影響不容小覷。當中國這個全球第二大經濟體陷入困境，世界各國經濟都將受到波及。

總結來說，中國的經濟困境，不僅僅是內需疲軟和外資撤退的問題，更是對全球經濟穩定性的巨大挑戰。面對中國的低價傾銷策略，世界各國應該聯手應對，保護本國的經濟利益，維護全球經濟的穩定。我們不能對中國經濟的困境視而不見，更不能讓中國的經濟困境拖累世界各國。

（作者從商）

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