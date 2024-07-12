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自由開講》中國經濟困境 地方政府債務壓力轉嫁百姓

2024/07/12 08:30

◎張亞柔

根據2023年度審計報告顯示，中國66個縣市將19.51億元人民幣的農村學生營養改善補助金，用於償還政府債務和支付基層開銷。41個縣市和一千多所學校透過降低供餐標準、虛構採購業務等方式，截存2.7億元補助資金。此舉反映出中國地方政府在財政管理及使用上，有嚴重問題監管缺失。

中國審計署在2023年度審計工作中發現，有66縣直接挪用19.51億元人民幣（87.4億台幣）的農村學生營養改善補助金，來償還政府債務和支付基層「三保」等支出，等於犧牲學生的權益。（路透）

中國中央政府要求化解地方債務危機，但多地仍違規舉債，審計發現，地區所屬國企透過金融資產交易所違規發行融資產品，造成地方政府高達112.58億元的隱性債務。此外，某些地區在無預算且無資金的情況下進行建設，導致積欠高達76.31億元的款項，顯示出中國地方債務管理寬鬆且缺乏有效的監管機制。

66個縣市 農村學生營養改善補助金被挪用

中國財政問題反應在人民身上，農村學生營養改善補助金被挪用，影響學生的營養和健康，導致學生學習狀況不佳和發展遲緩等問題。此外，地方政府為償還債務而進一步舉債，增加財政壓力，恐使公共服務質量下降，影響人民的生活和福利。

處理中國財政問題，首先，需加強審計和監管，確保補助資金用於正確的地方，防止資金遭挪用和浪費。其次，應推動地方政府財政透明化，建立健全的財政管理制度，避免違規舉債、增加隱性債務。最後，應該嚴格執行中央八項規定，杜絕浪費及腐敗，讓更多財政資金真正用於改善民生和公共服務，才能真正解決境內社會的財政問題，促進社會的穩定和發展。

（作者從事自由業）

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