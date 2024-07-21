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自由開講》中共三中全會的改革只是口號！

2024/07/21 18:30

◎張亞柔

習近平自2012年上任以來，致力推動「中國特色社會主義」的改革，旨在加強黨的全面領導，透過經濟、政治、社會等多方面改革，推動中國走向「新時代」。然而，此種「習式改革」被批評為過度集中權力、缺乏透明度和法律保障。

中共二十屆三中全會於18日落幕，習近平強調「高質量發展」和「深化改革」的必要性，但未提出具體的經濟改革措施。（美聯社檔案照）

中共二十屆三中全會於18日落幕，會中提及要「積極擴大國內需求」，習近平也強調「高質量發展」和「深化改革」的必要性，但未提出具體的經濟改革措施，無法提振內需及應對中國境內的房市危機。

龐大地方債務 中央改革措施「紙上談兵」

會中強調要完善中央與地方財政關係，增加地方自主財力，然現今中共房地產市場低靡，地方政府財政已嚴重失衡，導致各地政府財政壓力巨大，使中央政府的改革措施像是「紙上談兵」，無法真正解決地方政府的財務困境，使人民猶如霧裡看花，不知道中共當局到底要解決問題還是喊喊口號而已？

三中全會通過的《決定》提出300多項改革措施，但仔細研讀發現，所有措施都是對過去改革的延續和提升，缺乏創新和實質改變，了無新意。例如，推動能源、鐵路等產業市場化改革、支持民營企業主導國家重大技術任務等。且《決定》中許多改革措施缺乏具體執行細則和時間表，實際應用中難以落實，無法獲得實質性的改革效果。

《決定》中最引人注目的是，關於制定民營經濟促進法、金融法、反跨境腐敗法等一系列重要立法任務，然而，法律的制定過程和內容不透明，缺乏公開討論和參與，恐成為中共集中權力、控制市場和打壓異已的工具。

法律戰脅迫台灣 擬削弱對民主和自由的信心

特別是針對台灣問題，中共日前發布的「懲治台獨22條意見」，展示其對台灣的壓迫性政策，利用定義模糊的條款，具有終身追訴的特點，以法律手段脅迫台灣民眾，削弱我國對民主和自由的信心。

面對中共日益加劇的威脅，我國當務之急是強化民眾對民主和自由價值的認識，教育人民認識中共統戰作為及認知作戰手法，同時，制定針對中共滲透的法律，確保台灣民眾面對中共壓迫時，清楚知道我國有明確的法律依據，可提供協助和保護，並積極爭取國際支持，特別針對國際法和人權議題與國際社會合作；最後，減少對中國市場的依賴，積極拓展國際市場，提升我國經濟自主能力。

筆者認為，中國的中央政府應對境內的民生問題、經濟問題、基礎建設、防洪設施…等有透徹的了解，了解後再擬定解決方針，解決堪稱重中之重的民生問題，才是身為總書記應有的做為，不能總是要權力，卻不願承擔負責。

聽過「飢寒起盜心」嗎?飢寒交迫的人，心理脆弱，容易做出偏激的事，讓人鋌而走險作出竊盜行為，導致國家更混亂，很多事情看似無關連，實際上卻是環環相扣。

此外，第二十屆三中全會的改革決策充滿模糊的口號，也缺乏實質性的政策，無法有效解決中國當前面臨的諸多經濟和社會問題。針對台灣的壓迫政策，更顯示中共在維護權力和控制方面不擇手段。台灣面對壓迫時，必須採取全方面的措施，提升自身的防禦能力和國際支持，以維護我國的民主自由。

（作者從事自由業）

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