自由開講》川普重返白宮？中國對美選情的擔憂與期待

◎危妮郝

社交媒體反應

「川普即將贏得美國大選」的消息在中國社交媒體上引發了熱烈討論。許多中國網友對川普可能當選持批評和嘲諷態度。尤其是在談到美國可能對中國商品課徵超過60％的關稅時，一位網友憤怒地表示：「再多加一點，我很好奇一般美國人要怎麼過生活。」這反映出中國民眾對於美國貿易政策的強烈不滿。

有些人認為川普的當選會增加美國與中國之間爆發戰爭的可能性。一位網友寫道：「川普在的世界永無寧日。」另一位更是直言：「這個老瘋子太狠毒了，必須被殲滅！」

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菁英階層的激辯

川普如果勝選，對中國意味著什麼，這也是中國菁英階層熱議的話題。他們擔心川普重新入主白宮會導致更激烈的貿易戰，帶來巨大的經濟成本。但同時，他們也看到川普對國際聯盟的蔑視可能為中國帶來宣傳效益，並破壞美國主導的亞洲安全體系，讓中國在台灣等問題上有更大行動空間。一些中國民族主義者甚至為川普的成功喝采，稱他為「川建國」，暗指他的激進政策會讓中國變得更強大。

川普如果勝選，對中國意味著什麼，這也是中國菁英階層熱議的話題。（法新社）

習近平與川普的關係

中國國家主席習近平與川普曾多次會面，兩人關係還算可以。但習近平依然難以準確衡量川普當選可能帶來的利與弊。川普在接受福斯新聞訪問時曾表示：「我非常喜歡習主席。在我任內，他是我非常好的朋友。」然而，在2017到2021年間，川普主導了美國政策大幅轉向，增設關稅，重新定義美國對中國的立場。

川普與拜登的對比

拜登政府對中國的威脅與川普第一任期有所不同。拜登政府保留了川普時期設下的關稅，並在此基礎上建立了全面性的系統，限制西方技術向中國的流動。美國還加強了與盟友的安全夥伴關係，以重振亞洲安全體系，威懾並防堵中國。

拜登在中國被稱為「睡王」，他比川普更懂得自我克制，但在某些方面卻是中國更強大的對手。習近平現在的盤算，有很大一部分是要弄清楚川普在第二任期可能對中國採取哪些行動。川普上一個四年為了「讓美國再次偉大」而對抗中國的熱情已經得到滿足，但跡象顯示川普身邊的人可能比過去更反中。

貿易戰的影響

川普任內，美國對中國商品課徵的平均關稅大幅上升，2018年僅為3％，到2019年兩國休戰時已達到21％。川普的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）依然極度反中，認為中國的極權本能構成日益嚴峻的威脅。他建議再次大幅增加關稅，並撤銷中國的「永久正常貿易關係」（PNTR），使美國對中國商品課徵的平均關稅大幅增加到61％。

經濟影響

習近平將忙著叫顧問估算經濟後果。高盛銀行（Goldman Sachs）估算，在貿易戰最激烈時，中國季度GDP減少了0.8％，相當於約400億美元。貿易戰對中國貿易造成負面影響，讓美國在貿易上受益，但也推升了價格，侵蝕了中美兩國人的收入，並擾亂了金融市場。

中國的應對

川普的經濟顧問預想的脫鉤情景，會嚴重衝擊中國經濟。國際貨幣基金（IMF）的研究預計，世界經濟領域分裂將使中國GDP減少大約2％。加州大學聖地牙哥分校和世界貿易組織的研究人員則推估，關稅增加30％可能會使中國收入水準在2040年前減少超過5％。

美中關係的未來

習近平偏好拜登勝選，因為拜登政府的策略較為可預測，但川普的激烈行為也可能為中國創造機會。川普與美國盟友關係動盪，可能削弱各國對中國政策的凝聚力。他對北約的蔑視言論和對亞洲盟友的威脅，可能使他再次當選後，破壞拜登努力建立的亞洲夥伴關係。

台灣議題

川普勝選可能對中國在台灣問題上有利。拜登多次表示美軍會協防台灣，而川普對台灣的支持熱情相對較低。川普保衛台灣的意願被質疑，可能讓中國在台灣問題上有更多行動空間。

習近平的選擇

習近平將密切關注11月的投票結果。無論誰勝選，對中國的敵意已是兩黨共識。選舉週期已成為美中長期鬥爭的一部分，習近平必須謹慎應對，確保中國在這場超級大國對抗中能夠立於不敗之地。

（作者為國際情勢研究員）

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