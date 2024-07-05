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自由開講》從美國總統大選辯論後的走向論台灣該如何應對

2024/07/05 12:09

◎邱志偉

美國總統大選辯論日前首度展開，現任總統拜登因為生理因素表現不佳，讓外界預測川普主政可能性遽增。目前民主黨各界情勢並不明朗，雖有輿論已在醞釀拜登退選可能，但1984年美國總統雷根透過二次辯論扳回一城，拜登今後的發言，以及二次辯論賽的走向，將是今年美國總統大選重要的關鍵。不過，從台灣總統大選經驗可以說明，若陣前換將將是必輸無疑，甚至光討論此題均已足夠傷害拜登威信，更將讓未來的台美關係增添許多不確定的變數。

美國總統大選辯論日前首度展開，現任總統拜登（右）因為生理因素表現不佳，讓外界預測川普（左）主政可能性遽增。（法新社）

美國總統大選辯論雖是美國重要傳統，但其實在台灣的影響力較不高，因為美國總統關注的仍以內政議題居多，縱使討論美國對外政策，訴求聽眾也多是美國國內，對台灣而言距離相對遙遠。然而，從川普擔任總統以來，美國強硬的對中關係，大幅增加了國人對於收看、關心美國總統大選辯論的興趣，雖然今年的辯論，台灣並未成為主軸，但川普指責拜登對中不夠強硬，依然在台灣是有一定的票房市場。

但今年最特別之處，仍是拜登總統竟然面對黨內及媒體如紐約時報部分評論的挑戰，且直白呼籲他退選，但大多並非基於對拜登政策的不滿，而是擔憂他的年紀是否能繼續領導國家。從外人角度看，很難想像一位美國總統所需要面對的壓力，又需要哪樣的身心狀態才堪負荷。例如許多企業家也都90歲仍能繼續領導事業，巴菲特高齡93歲依然對事業高度投入，但很難想像拜登當前身體狀況，何以致其擔任總統職務已有些力不從心。當然，對台灣來說，美國總統的身體健康狀況並非唯一重點，其政策才是關鍵，例如羅斯福總統病逝於任內，但其對二戰以及世界格局的擘畫，至今仍影響著世界局勢，台灣必須將重點拉回拜登與川普的政策才是重點。

目前拜登對中國貿易戰的態度，並沒有改變川普時代的路線，對中強硬度其實也沒有低於川普太多，但拜登畢竟是政治菁英出身，偏向於國際關係的建制派，若說對中國或俄羅斯而言，可預測性確實高許多，但川普就難以預測了。雖然川普已經擔任總統四年，美中貿易戰也是其任內開打，但其身邊許多對中鷹派決策人物，要不遠離政界、要不就和其翻臉，我更憂心當前駐美代表處狀況不斷，是否有足夠心力還去了解川普的用人、對外政策以及對台立場。

不過，總體來說，不管是誰上任，中國對台的威脅、侵略企圖都不曾改變，近日強力扣押我國漁船的作為，且又是在金門海域作業船隻遭逮，讓我高度懷疑中國政府有意破懷兩岸既有默契，步步逼測台灣底線。特別是遇到美國今年政治不確定性高之際，藉此以灰色地帶測試台灣底線，以及美國、日本等周邊國家反應。我更擔心，中國為進一步讓「金門克里米亞化」，不惜拉高衝突傷害國人安危，我希望國安團隊務必要繃緊神經、嚴陣以待，甚至對於外島的警戒狀態是否要升高，都應該要有審慎評估。

美國民主黨內的紛亂爭議可能還會持續一段時間，但拜登總統仍是美國總統，今年對台灣相當關鍵，台美關係仍必須維持最高合作與溝通。至於川普團隊，我相信近年有包含川普時期的龐貝歐、博明等重要國安人士訪台，台灣都應當隨時保持積極互動，讓美國不分黨派都對台灣政府有正面印象。至於，總統辯論還有第二場，拜登總統會不會在二次辯論提出強硬對外政策，強化其領導統御威信，也是接下來我們可以關注的方向，台美關係此刻走到關鍵點，政府各界都要自做好充分萬全的準備。

（作者為立法委員）

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