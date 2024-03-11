自由開講》關注美國總統大選走向對世界與台海的影響

◎邱志偉

美國兩黨總統候選人在本月的「超級星期二」（Super Tuesday）後，川普與拜登幾無懸念將再次於年底的大選對決，這形同是2020年總統大選的延續戰，在美國二戰後，由兩位同屆競選者再戰一屆是空前的紀錄。可想見對美國國內將造成不小影響，同時也對於世界未來政治經濟的走向，甚至對台灣都有難以預料的風險。

美國兩黨總統候選人在本月的「超級星期二」（Super Tuesday）後，川普（右）與拜登（左）幾無懸念將再次於年底的大選對決。（報社合成／歐新社、路透社）

2020年總統大選可說是美國歷屆選舉以來，最激情關鍵的一次，雖然差距並不若2000年大選接近，但國內兩黨支持者對於選舉結果不滿與不接受，甚至最後演變成國會暴動事件，倒是美國史上的頭一次，也成了川普之所以能夠再戰的重要底氣。當年，台灣內部也為了支持誰成為總統，誰會對中國比較友好等，均有相當多論戰，特別是當年還有疫情，因此各界都對於選舉結果相當憂心。

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我仍記得，自己在三年多前曾投書指出，拜登當選並不存在所謂民進黨押錯寶問題，也不會因此大幅改變美國對中貿易戰路線，特別是拜登屬於知台派，也曾訪台，特定人士不應擴大解讀結果。過去三年半也印證，拜登政府確實延續川普時代的抗中路線，甚至有相當長時間沒有拜習會，更不用說至今拜登都未曾訪問中國，這是美國歷任總統的創舉。台美更簽署「台美21 世紀貿易倡議」，是自1979年以來台美貿易協定重要的里程碑。由此可知，不管年底選舉結果如何，我認為台灣政府將依舊維持對美友好的總體路線，相信賴清德、蕭美琴都對此駕輕就熟，只要行政立法對美支持，台美關係定能持續合作！

這次拜登總統的國情咨文演說，特別在提到烏克蘭之後，罕見的提到他同樣會為保護台海和平而努力，已經由此可見，台海議題已經是進入美國國政討論，甚至可以預見也是美國總統大選論辯中的課題。相較於近期中國在台灣附近挑釁不斷，試圖在海巡議題上對台灣製造恐懼，甚至是內部分裂，我認為在美國的密切關注下，不論是習近平或王滬寧等對台工作領導高層，應該都不認為能在台灣議題上進一步討到便宜

不過，在國防與產經面向上，就值得更高度關注對台灣的影響。由於川普政府時期曾宣布售台的F-16V戰機，已經延遲交付台灣，是否能如期在2026年達到成軍的承諾，拜登政府與川普的立場就需要特別留意。另一方面，若按照共和黨多年的傳統，若美國最後選舉結果有變，台灣爭取先進武器的軍售清單，則也必須要有該做的沙盤推演，不可過度保守，務必要為台灣利益做最大努力！

至於產經面向上，雖然各界預測美國將會在年底降息，而這又對於股市走向高度相關，也牽動台灣與全球通膨可能的走向，但川普與拜登對此的態度是否一致，也是未來幾個月政府必須密集注意。尤其是台積電美國補助問題，雖然早在拜登上台之初就已在美國進行設廠工作，拜登也親臨剪綵，但有關晶片法的補助，台積電能否順利取得美國補助，也將牽動後續台積電的全球佈局，也影響台灣擴廠計畫。川普曾明言，若上台之後必會特別關注台灣的半導體商，是否也將課重稅，這部分台灣政府也必須要做好溝通，不宜在半導體產業積極向海外布局同時，卻增添太多不確定性。

總體來說，美國當前對台灣影響最大的兩大支柱就是經濟與國防，這兩項也是和美國政府運作有高度連動關係，是接下來期間外交部、國防部、經濟部等都需要審慎留意，「台美21 世紀貿易倡議」是否未來也有變化，政府都必須留意不同陣營的態度。此外，川普與拜登對台海與烏克蘭議題態度是否有別，美國對烏俄戰爭介入程度大小，未來可能都將影響習近平對台政策力道。不過，我依舊堅信台美關係體質是越來越好，兩黨不論何者入主白宮，台灣政府都能有自信的應對，我也期許台灣國會不分朝野都能共同支持台美關係，特別是國會外交工作一定要繼續努力，為台美關係再創佳績！

（立法委員）

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