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自由開講》美國眾議員卸任將影響美中關係

2024/04/26 11:14

◎陳俊

美國眾議員蓋拉格近日請辭卸任，使美國眾議院「中共問題特別委員會」未來方向可能有所轉變，在蓋拉格領導下，該委員會成為美國國會內的反中先鋒，包括揭露中共的經濟與國安威脅等內容，蓋拉格不僅多次公開批評中共政府，也審查諸多與中共往來的美國企業，並積極推動各項制衡中共的法案，最成功的法案則是抖音禁令，而即將繼任的主席穆勒納爾雖也是對中鷹派人物，但基於三個理由，其戰力恐將遠不及蓋拉格。

美國眾議員蓋拉格近日請辭卸任，使美國眾議院「中共問題特別委員會」未來方向可能有所轉變。（彭博）

一、蓋拉格身兼兩項委員會成員

蓋拉格身兼眾議院情報常設特別委員會與軍事委員會成員，積極透過國防授權法案協助台灣防禦，穆勒納爾雖然是眾議院預算委員會成員，但目前較少看到他展現在國家安全法案的推動能力。

二、中共問題特別委員會授權任期將至

「中共問題特別委員會」在眾議院的授權任期到今年底截止，穆勒納爾能否領導委員會繼續取得授權，仍有待觀察，目前共和黨內對於如何對抗中共意見分歧，包括是否要取消與中共的永久貿易關係也在考量中。

三、若川普當選可能緩和對中態度

聲勢看漲的美國前總統川普若於今年11月再度當選總統，可能會緩和共和黨內的抗中態度，雖然穆勒納爾表示，不認同川普反對禁止抖音的主張，但穆長期支持川普的對中政策，若川普真的再度黨選，穆不太可能公開挑戰川普的對中政策。

結語

美中關係一直是世界關注的議題，雙方在外交及經濟等各項領域方面都對全球影響甚鉅，而隨著蓋拉格的卸任，全球也將目光集中至美國總統大選上，若川普當選總統，照之前對中共的態度也將改變雙方的關係，對近日通過的美國援助盟國法案也會有諸多影響，尤其在以巴戰爭、烏俄戰爭、臺海議題、南海主權以及印太區域的和平穩定都將是未來可能受影響的部分。

（作者為國際情勢觀察員）

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