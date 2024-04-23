自由廣場》封殺抖音剩最後一哩路 蓋拉格功德圓滿

◎ 陳永昌

美國眾議院跨黨派支持通過援外包裹法案，封殺抖音國際版TikTok案一併過關，有助於加速接下來參議院順利達陣。一連串表決是眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席蓋拉格告別國會代表作，原訂拖過法定補選日期十九日就要請辭的他，特別延後一天留下來投票。

去年特別委員會尚未成立前，蓋拉格接受專訪時表示，抖音是來自中國共產黨的「數位芬太尼」成癮毒品，是「數位極權主義」的控制工具之一，一旦抖音開始審查新聞刊登或調整演算法，就等於中共的手直接伸進美國新聞界。

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蓋拉格的擔心並非杞人憂天。隨著愈來愈多美國人依賴抖音作為日常新聞來源，成為認知戰的主力戰場，可能從根本上扭曲年輕世代的世界觀。

去年十月加薩走廊哈瑪斯激進組織突襲以色列後，根據十月底一項統計，抖音上標籤「支持巴勒斯坦」影片總觀看次數有二十九億次，而標籤「支持以色列」則只有二億次上下，兩者相差懸殊。也有民調顯示，以抖音為主要訊息來源的十八至廿四歲美國年輕人，有超過半數認為哈馬斯屠殺以色列平民是正確的，與美國主流民意完全脫節，推測原因與抖音脫不了干係。

二○二○年八月，美國前總統川普簽署行政命封殺抖音，一連串法律爭議導致令出不行，拜登總統上台後直接撤銷。堅持強力抗中的蓋拉格從來沒有放棄，不斷溝通說服同僚正視抖音威脅，凝聚各界採取反制行動共識，是他擔任特別委員會主席一年多來殫精畢力的主要任務，無論是接見抖音公司高層陳情，或是率團前往矽谷諮詢科技業高層建言，他都親力親為站在第一線。

趕在蓋拉格卸任離開國會前，眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會起草出爐長達十三頁法案，要求抖音必須在六個月內脫離中國母公司，否則就要從美國應用程式商店下架。三月十三日，眾議院全院投票表決以三百五十二票對六十五票壓倒性通過，成功跨出關閉抖音的關鍵第一步。

面對參議院憂心過於倉促等保留聲音，此次包裹納入援外法案後，策略性拉長剝離或易主時間至九個月，必要時得再延長三個月，緩衝期拉長至一年之久，跨越年底大選政治敏感期，外界評估參議院通過可能性達八成，是近年來最接近立法通過的機會，其中少不了有勇有謀蓋拉格的堅持。

感謝蓋拉格留下漂亮的身影。

（作者為企業專業經理人）

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