自由開講》中共資助芬太尼生產只會害人害己

◎林慧

美國國會近期在一份報告中指出中共透過稅收優惠等方式，資助芬太尼及其他合成毒品的企業生產，中共政府的做法助長芬太尼合成毒品的國際貿易，且中共安全部門雖曾與美國達成共識，要共同打擊該項毒品販售措施，卻事先通知調查對象，使之得以儘早防範，導致目前芬太尼的走私販售猖獗，此藥物在中共境內亦屬禁藥，並指控中共當局也在國內封鎖毒品相關內容，卻未對出口藥物進行嚴格審查。

芬太尼原本是醫療藥物，卻被不肖人士濫用成為超級毒品，而中國是芬太尼關鍵原料的主要來源。（法新社）

芬太尼是一種人工合成的鴉片類止痛藥的功能，常用於治療劇烈疼痛，跟我們經常聽到的海洛因相較，芬太尼更容易致命，因為它的效力比海洛因強50倍，在二次大戰時期，許多軍隊誤以為此藥物能快速止痛，卻不知芬太尼是一種致命毒藥，即便微量只要吸入或接觸都可能致命，也間接導致美國戰將陣亡人數倍增，而目前芬太尼的氾濫正對美國造成嚴重衝擊。

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經調查此藥物有97%的生產來自中國境內，因此美國才請中共協助遏止此藥物持續生產，然中共表面與美國合作，背後卻支持製造商及工廠大量製造，認為利用藥物出口方式，能讓美國及其他國家的人民藥物成癮，長此以往便能掌控全世界，其實中共的做法十分愚蠢，雖然封鎖其境內人民對相關藥品的認知，卻沒考量損人不利己的利害關係，現在網路發達的時代，其內部人民也能透過翻牆的方式得知此藥物，另中共也有海外華僑，華僑也會與中共內部互通有無，此禁藥若在中國境內蔓延也會使其人民陷入危機，中共這種害人害己的做法實在不可取。

（作者為藥劑師）

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