自由開講》中國援助伊朗無人機攻擊，自由世界應加強合作應對

◎宮臨冬

伊朗於4月14日凌晨針對以色列發動了一場規模龐大的攻擊，發射超過300枚飛彈和無人機。儘管以色列國防軍（IDF）成功攔截了大部分的攻擊，但這次事件凸顯出中國在區域衝突中的影響力。

報導指出，伊朗使用的無人機中，有許多關鍵零件來自中國供應鏈。這引發了對於中國在該攻擊事件中角色的關注，尤其是其支持伊朗等代理人在區域衝突中的行為。

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圖為伊朗13日（台灣時間14日形陳）展開報復，發動無人機與飛彈襲擊以色列，無人機數小時後陸續飛抵，以色列各地都開始攔截伊朗無人機入侵。（美聯社）

中國供應鏈：伊朗無人機的背後

眾所周知，伊朗在無人機技術上已有相當的自主研發能力，但其供應鏈卻往往依賴外部支援。這次攻擊中所使用的伊朗無人機中，許多零件被確認來自中國，包括電壓轉換器和引擎等。此外，於烏克蘭和加薩地帶戰場上拾獲的無人機殘骸中也發現了大量中國製造的零件。

中國的戰略角色：地緣政治中的挑戰

中國向伊朗提供無人機技術的行為，不僅是為了擴大其在中東地區的影響力，更是在挑戰美國在該地區的主導地位。此舉意在透過代理人影響美國及其自由世界盟友，使其在地緣政治上疲於奔命。中國與俄羅斯、伊朗等國家的合作，對國際政治帶來的風險是不可忽視的。

無人機革新戰爭思維：國防政策的挑戰

當前無人機技術的普及和應用已經顛覆了傳統的戰爭思維。眾所周知，大量生產無人機的國家可以通過數量上的優勢來消耗對手的資源，即使部分無人機被攔截，剩餘的突圍成功者也足以對敵方造成嚴重損害。美國及其自由世界盟友應提高警覺，並加強自身的防禦和反制能力。

未來的挑戰：自由世界加強技術合作

中國、伊朗和俄羅斯在無人機等軍工領域的合作將對國際地緣政治產生重大影響。此類合作將加深中國與美國及其盟友之間的分歧，並可能導致更大規模的衝突，而自由世界眼前的挑戰在於如何平衡國際關係，防止地區衝突的進一步擴大。

因此面對中國等國的挑戰，美國、日本、台灣等具備先進無人機技術的自由世界國家應加深合作，才能夠在地緣政治上與中、俄、伊朗、朝鮮等現代「軸心國」抗衡，維護國際和平與穩定。

（作者為軍事研究人員）

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