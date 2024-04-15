自由開講》中共新戰略：從「伊以衝突」看對台態勢

◎茜茜

近期伊朗對以色列發動大規模飛彈攻擊事件引發了國際關注，此舉凸顯了新型軍事戰略的崛起，中國軍事學者指出，從俄烏戰爭到伊朗以色列衝突，「廉價高效」的飛彈戰略雖然被視為主要手段，但其實效果未如預期，這一趨勢對中共對臺戰略具有深遠影響；本文將從這一角度出發，探討中共可能藉此伊朗以色列衝突（以下簡稱伊以衝突）經驗對付臺灣的策略，以及臺灣和國際社會可採取的反制措施。

圖為伊朗當地時間（13）日向以色列南部亞實基倫市（Ashkelon）發射飛彈，遭以軍攔截。（路透社）

中共戰略調整

伊以衝突顯示「廉價高效」的飛彈戰略並非萬能，效果也不如預期，中共可能會從中吸取教訓，並調整其對臺的戰略；首先，中共或許會加強對臺灣的飛彈威脅，以提高對臺灣的軍事壓力；其次，中共也許會注重防禦性戰略的發展，包括加強對臺防空能力和建設防禦性監測系統；此外，中共可能會加強對臺軍事合作，尋求外部支持以提升對臺統一的籌碼。

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臺灣的反制之路

面對中共對臺可能採取的新戰略，臺灣需要積極應對；首先，臺灣應加強自身防禦能力，提升對中共飛彈威脅的應對能力；其次，臺灣可以加強與美國及其他盟國的軍事合作，尋求外部支持以提高自身戰略地位；另外，臺灣應加強國防意識教育，提升全民參與國防建設的意識和能力。

國際社會的反制與協助

中共對臺可能採取的新戰略將對整個亞太地區安全造成影響；因此，國際社會應積極應對；首先，國際社會可以加強對臺灣的支持，包括提供軍事援助和加強安全合作；再來，國際社會可以加強對中共的監控和制裁，限制其對臺灣的行動；最後，國際社會應加強對中共的外交壓力，促使其放棄對臺統一的強硬立場。

國際聯盟的構建

為應對中共對臺可能採取的新戰略，國際社會可以建立更緊密的聯盟關係，各國可以加強情報分享，共同監控中共的行動，國際社會也可以共同制定對臺政策，加強對臺灣的支持，更可以加強對中共的制裁，共同抵制中共對臺灣的挑戰。

結語，伊以衝突為我們提供了一個重要的思考和警示，中共對臺可能採取的新戰略將對臺灣及整個亞太地區安全帶來深遠影響，面對這一挑戰，臺灣需要堅定自信，積極應對，同時也需要國際社會的支持和協助，共同維護地區和平穩定。

（作者為研究生）

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