自由開講》媒體無意、故意、惡意的誤導翻譯！

台灣人的英文普遍並不流暢,所以對一些可以口出流利的英外語者就會投以敬佩的眼神,卻因此就容易讓某些稍懂英文的人或媒體無意、故意、惡意的誤導或見縫插針!

是說日前川普有次對其選民演說時曾提到說: 「They did take about 100% of our chip business. I think, Taiwan should pay us for defense」,此語媒體於第一時間是無意、故意、惡意的翻譯成「要台灣付保護費給美國」。然而「pay us for defense」,不該翻譯成「保護費」,而應是「防禦費」、「國防費」比較貼切,是說台灣必須為防衛自己國家而負起責任,付出防禦費用。

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受「彭博商業周刊」專訪,被問及是否承諾防衛台灣?部分外媒轉述稱,川普認為台灣應該向美國付「保護費」,對此駐德大使謝志偉指出,查看彭博原文使用的並非「protection」(保護)而是「defense」(防禦)。(路透社)

直接翻譯成保護費,太過於簡化。要知道「付保護費」直接自腦海中跑出來的現象不就是黑道收保護費的場景?而且該詞向來也都是中共「資訊戰」的用詞,故意用「付保護費」把美國與黑道做連結,洗腦台灣人民。

請問英文 defense 與 protection 各自的意思是什麼?念過國中的人大概都知道defense 是防禦而 protection 則是保護的意思。不熟可以 google 翻譯一下也不會跑出「保護費」這詞來啊!

致理科大講座教授陳超明表示,保護費通常是黑道用語,英語用法常見為 「protection fee」、「protection money」、「protection racket」 ,所以 pay us for defense 應譯成台灣防衛由自己埋單,語意上較為貼切。

有邏輯有意識的台灣人民有能力揭穿某些媒體把惡意卻故意用無意來掩飾!

(作者為資訊業屆退休人士)

