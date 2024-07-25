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自由開講》台電缺工困局：當技職教育遇上老齡化社會

2024/07/25 13:30

◎曾建儒

台電缺工的消息傳來，令人不禁感嘆：台灣的電力供應，竟需要仰賴外籍勞工來解決問題？台電打算與勞動部協調，開放移工參與配電工程，但勞動部長何佩珊日前指出，單靠引進外勞難以解決問題，建議應該先從技職學校和僑外生下手。

台電在未來4到8年內需要約1千至2千名配電外線工程人力，原因在於目前的相關人力平均年齡約60歲，將面臨退休潮。（資料照）

根據統計，台電在未來4到8年內需要約1千至2千名配電外線工程人力，原因在於目前的相關人力平均年齡約60歲，將面臨退休潮。儘管配線工程領班每月薪水高達10萬元，助手也有5到7萬元，但由於工作辛苦，仍難以找到合適人選。因此，台電希望能引進外籍勞工，逐步培養其語言和技術能力，再從事技術性工作。

勞動部長何佩珊表示，台灣中階技術人力缺乏是長期的結構性問題，除了少子化因素，技職教育的忽視也是主要原因之一。（資料照）

然而，勞動部長何佩珊表示，台灣中階技術人力缺乏是長期的結構性問題，除了少子化因素，技職教育的忽視也是主要原因之一。台電缺工人數約1、2千人，即便引進移工，也需要幾個月的時間來培訓。她建議，經濟部應該長線思考，與技職學校合作，鎖定技職人才，或是延攬具備語文能力的僑外生來補充人力。

從這個問題中，我們可以看到台灣技職教育的失衡。自從教育改革以來，技職體系一直被邊緣化，學生選擇傳統大學而非技職學校，導致技術人才短缺。台電的困局正是這一問題的縮影。

除了教育問題，台灣即將進入超高齡社會，勞動力將進一步萎縮。許多勞工因家庭照顧問題而選擇退出職場，這將對勞動市場產生巨大影響。為此，勞動部正在研擬照顧留停制度，類似育嬰留停，讓勞工在遇到家庭照顧責任時能有薪假使用。

最低工資的調漲也是一個趨勢。現行基本工資為月薪新台幣2萬7,470元，時薪183元。根據《最低工資法》，最低工資審議委員會將於9月召開，審議是否調漲明年的基本工資。何佩珊表示，消費者物價指數（CPI）變動情況將是重要考量，今年CPI高，物價通膨指數嚴重，希望能給勞工更好的待遇。

面對這些問題，政府需要有長遠的規劃。技職教育需要重新被重視，讓更多年輕人選擇技職學校，培養中階技術人才。同時，應該鼓勵已具備語文能力的僑外生參與到技術性工作中來，以解決勞動力不足的問題。

此外，針對即將到來的超高齡社會，政府應該積極推動相關的家庭照顧政策，讓勞工在工作和家庭照顧之間能夠取得平衡。

總而言之，台電缺工問題是一個多方面的挑戰，單靠引進外籍勞工無法根本解決。政府需要在技職教育、勞動政策等方面進行綜合性規劃，才能應對這一挑戰，保障台灣的電力供應和經濟發展。

在此，我們也應反思，當我們面對這些問題時，是不是應該更多地關注技職教育的發展和勞動市場的結構性問題，而不是一味地尋求外籍勞工的解決方案。希望政府和社會各界能夠共同努力，為台灣的未來找到一條可持續發展的道路。

（作者為國會助理）


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