自由開講》開放家庭看護工是製造失能依賴

陳正芬

巴氏量表原是個長期照顧的專用量表，但這幾天卻躍升為兩黨總統候選人競相加碼的政見。不僅顯示長期照顧被簡化為聘一位移工就解決問題的粗造政策選項，亦背離執政黨一路以來的健康促進與長期照顧2.0政策目標。

身為一位長期照顧領域的學者，媒體最常問的問題就是台灣照顧人力夠不夠？我的回答一貫是，如果每位老人都期待一對一的照顧，那當台灣進入2025年超高齡社會，2025年老年人口成長至469萬人，開放80歲以上長者就可申請家庭看護工，這種一對一的照顧人力不僅會導致照顧人力配置失衡，更會製造不必要的失能依賴。

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行政院已於通過2022年通過《高齡社會白皮書》，強調應破除老年即衰弱的刻板印象，應提供機會給有意願且有能力的高齡者，讓其有持續參與和貢獻社會的機會。勞動部也已完成《中高齡者及高齡者就業促進法》，目標是要讓世代共融，將高齡化的危機化為轉機，翻轉老年工作是「苦命」的刻板形象，這都是高齡化社會的必要之社會處方簽。

2025年老年人口成長至469萬人，開放80歲以上長者就可申請家庭看護工，這種一對一的照顧人力不僅會導致照顧人力配置失衡，更會製造不必要的失能依賴。（本報資料照）

再者，面對有長期照顧需求的家庭，衛生福利部者幾年推動的長照2.0，預算從2017年的50億擴增至2023年的650億，民眾使用長期照顧服務的部分負擔從30%調降為16%，開放營利組織加入長期照顧服務供給市場，提供民眾多元服務選擇，居家服務與日間照顧服務單位從199家激增為7,935家，本國籍照顧服務員從25,194人增加為95,767人，更重要的是，長期照顧2.0的民眾滿意度高達93.7%，是僅次於全民健保，民眾有感的公共服務。即使已經聘僱移工家庭，長照2.0亦開放其使用喘息服務、交通接送與無障礙環境改善補助，以及專業物理治療或職能治療服務人員到家評估及提供服務，銜接出院準備服務與發展在宅醫療，鼓勵失能長者運用長照專業服務回復生活自立能力與維持社會參與，這都是高齡社會正確的政策方向。

然而，現在民進黨卻因某政黨候選人的政見自亂陣腳，自棄長照2.0的累積的政策成就，實在非常可惜!不可諱言，長期照顧2.0確實需要修正，例如讓符合聘僱資格的聘僱移工家庭銜接更多長照服務，以及讓移工失聯的家庭加速使用長照2.0，鼓勵長期照顧服務單位試辦24小時支持服務，提供短期且更彈性多元的社區支持服務，以及再提高失能程度嚴重且須密集照顧的長者使用住宿式照顧服務的補助額度，都是長照2.0應該檢討的方向；但絕對不是開放家庭外籍看護工作為政策選項或政見，那只會更鞏固台灣既有的孝道照顧文化，再將照顧責任推回給個別家庭，不僅製造長者失能依賴，更導致臺灣長期照顧內需市場過度仰賴移工，被其他國箝制；更無法解決目前家庭看護工因薪資差距而失聯的結構性問題。

民進黨政府應立基於既有長期照顧2.0的基礎，提出具體可行的社區共同照顧支持網絡，長照財務穩健政見，並提供當代50工作世代急需的家庭照顧假，且讓80世代理解好的照顧不是促使依賴與永久失能，這才是回應臺灣進入超高齡社會應有的社會政策解方，亦是總統候選人面對人口結構轉型應有的政策高度。

（國立台北護理健康大學長期照護系教授）

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