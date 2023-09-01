自由廣場》外籍看護聘雇應放寬並納入長照

◎ 沈政男

有總統候選人提出八十歲以上申請外籍看護免巴氏量表的政見，閣揆陳建仁也表示將會放寬申請條件，讓有需求的民眾都能聘雇。然而，更重要的是讓有需求的家庭都能使用這類長照服務。

現行「長照2.0」並不補貼外籍看護聘雇，而一個月三、四萬元的費用對大部分家庭來說都是沉重的負擔，因此目前的狀況是「有錢申請外看，沒錢使用長照」，未來即使放寬外籍看護申請條件，大部分家庭仍無法受惠。

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許多人呼籲放寬外籍看護申請條件的理由是，香港與新加坡只要有能力就能申請，並無疾病或年齡的限制，事實上他們的外籍看護主要照顧兒童，而非老人家，至於失智失能老人家若申請外籍看護，政府會給予補貼，因外籍看護是整體長照政策的一環。同理，在香港與新加坡，老人住進安養院或申請居家照顧，就跟申請外籍看護一樣，若已達失智失能程度，也會給予補貼。台灣的「長照2.0」並不補貼外籍看護聘雇費用，也幾乎沒有補貼安養院入住費用，理由是「等於鼓勵家屬不要自行照顧」。

隨著高齡社會到來，行之有年的外籍看護引進政策需要鬆綁，相關配套也須及早研擬。台灣八十歲以上將近百萬人口，八十歲以下也有不少長照人口，放寬申請條件後將面臨「百萬外籍看護」的局面，以目前廿二萬外籍看護就有三萬逃跑來看，屆時恐怕雪上加霜。新加坡杜絕外籍看護逃跑的方法是重罰，雇用逃跑外看者甚至會被判刑，可資借鏡。

放寬外籍看護申請後，許多輕度需求的家庭將不再使用每天只有幾個小時的「長照2.0」，改聘雇全天候的外籍看護，絕對會影響本國居服員的就業機會。因此，必須將外籍看護放寬政策與「長照2.0」一併思考，而非變成雙軌制。

可行方法是將外籍看護聘雇納入長照給付，只要達到失智失能等級就給予補貼，否則就自費聘雇。受補貼外籍看護須接受訓練與督導，以確保照顧品質。面對外籍看護競爭，本國居服員因有語言文化與照顧技巧的優勢，可負責照顧比較困難的案例。如此一來才能讓有需求的家庭都享受到放寬外籍看護申請的好處。

（作者是醫師）

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