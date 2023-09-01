晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》外籍看護聘雇應放寬並納入長照

2023/09/01 05:30

◎ 沈政男

有總統候選人提出八十歲以上申請外籍看護免巴氏量表的政見，閣揆陳建仁也表示將會放寬申請條件，讓有需求的民眾都能聘雇。然而，更重要的是讓有需求的家庭都能使用這類長照服務。

現行「長照2.0」並不補貼外籍看護聘雇，而一個月三、四萬元的費用對大部分家庭來說都是沉重的負擔，因此目前的狀況是「有錢申請外看，沒錢使用長照」，未來即使放寬外籍看護申請條件，大部分家庭仍無法受惠。

許多人呼籲放寬外籍看護申請條件的理由是，香港與新加坡只要有能力就能申請，並無疾病或年齡的限制，事實上他們的外籍看護主要照顧兒童，而非老人家，至於失智失能老人家若申請外籍看護，政府會給予補貼，因外籍看護是整體長照政策的一環。同理，在香港與新加坡，老人住進安養院或申請居家照顧，就跟申請外籍看護一樣，若已達失智失能程度，也會給予補貼。台灣的「長照2.0」並不補貼外籍看護聘雇費用，也幾乎沒有補貼安養院入住費用，理由是「等於鼓勵家屬不要自行照顧」。

隨著高齡社會到來，行之有年的外籍看護引進政策需要鬆綁，相關配套也須及早研擬。台灣八十歲以上將近百萬人口，八十歲以下也有不少長照人口，放寬申請條件後將面臨「百萬外籍看護」的局面，以目前廿二萬外籍看護就有三萬逃跑來看，屆時恐怕雪上加霜。新加坡杜絕外籍看護逃跑的方法是重罰，雇用逃跑外看者甚至會被判刑，可資借鏡。

放寬外籍看護申請後，許多輕度需求的家庭將不再使用每天只有幾個小時的「長照2.0」，改聘雇全天候的外籍看護，絕對會影響本國居服員的就業機會。因此，必須將外籍看護放寬政策與「長照2.0」一併思考，而非變成雙軌制。

可行方法是將外籍看護聘雇納入長照給付，只要達到失智失能等級就給予補貼，否則就自費聘雇。受補貼外籍看護須接受訓練與督導，以確保照顧品質。面對外籍看護競爭，本國居服員因有語言文化與照顧技巧的優勢，可負責照顧比較困難的案例。如此一來才能讓有需求的家庭都享受到放寬外籍看護申請的好處。

（作者是醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書