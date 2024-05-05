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自由開講》「久任獎金」若成「久賴」誘因？教育部將難辭其咎！

2024/05/05 13:31

◎陳啟濃

偏遠學校老師不容易留住，是很複雜的社會問題，不單單是教育因素。教育部卻簡單思考用「久任獎金」想要留住老師，如果久任變成「久賴」，該走的賴著不走，有心無力者另謀去處，偏遠學校的教育，還是無法實現教育機會均等的理想。

學校的地理位置會影響到學生人數，學區所在的生活機能、就業條件、人文氣氛等，都是決定人口數的重要因素。這是影響學校發展的外部因素，是教育機制無法處理的問題，這些條件是老師是否願意留下的的非教育因素。

偏遠學校老師不容易留住，是很複雜的社會問題，不單單是教育因素。圖為上課示意圖，人物與本文無關。（資料照）

不管中央或地方，大家都不想認真面對偏遠學校轉型的現實問題。學校已經很努力，卻還是沒有學生，人數少得可憐，比博士班還要少，已經失去成為學校的種種條件，要考慮的很簡單，就是如何轉型。成為分校、成為分班、或是轉型為實驗學校，真的無計可施，考慮到孩子的受教權，最後還是要倂校。

教育政策、學校的氛圍以及教學效能等條件，這些是影響偏遠學校辦學的教育體制內部因素，會影響到學校發展以及學生的人數，當然連帶也影響到老師去留的意願。

雖然教育部訂了一些鼓勵偏遠教師留任的獎勵辦法，然而教育制度上對偏遠學校的發展卻是很不利的。因為學校規模小，經費隨著減少，一人多職，老師相對雜務較多。家長比較會興起孩子往較大的學校學習的念頭，因為師資設備等各方面比較齊全。升學制度上又沒有對偏遠學校有鼓勵的機制，這是把孩子往外推的最後一根稻草。

偏遠學校需要有優質的教師留任，不能只求有老師留任，如何激勵優質老師願意留在偏遠學校，才是政策面要思考的核心問題。學校的教學很有特色，教學的效能很明顯，得到學生跟家長的認同，老師受到肯定，有了尊嚴，留下來的機會多很多。

所以制度面應保障偏遠學校學生的升學機會，激勵教師教學精進提高學生學習效果，才會有更多學生留下來，促成學校朝更優質化的發展。如果學校真的打造出這樣的條件，自然許多優秀老師願意留下來，甚至更多老師會慕名而來。

（資深教育工作者）

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