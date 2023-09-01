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自由開講》 六師逼死高中生「霸凌不成立」？「師師相護」真相難解！

2023/09/01 10:07

◎張天泰

台中豐原高中日前傳出學生疑遭霸凌輕生案，校方首次調查結果遭退回，但重啟調查仍認定霸凌不成案，教育局29日說重話，強調學校教評會決議明顯無法受社會公評，而台中教育局在今日9月1日，將依教師法規定逕提專審會，取代學校教評會功能，審議有無解聘、不續聘、停聘必要。

豐中霸凌調查不成立原因曝光，人本辦公室及民代表示令人無法接受。（資料照）

此霸凌致死案備受社會關注，案情為台中豐原高中一名學生，因為校長、主任教官、 二位教官、 三位學務創新人員等 7 人，集體、針對性的長時間霸凌，最終孩子被逼死走上絕路自盡，目前王婉諭立委、洪孟楷立委、陳培瑜立委、陳琬惠立委，跨黨派皆關注此師霸凌生致死案，並提出政策建議和問題解法。

而筆者認為學校教評認定六師霸凌高中生致死案不成立，為「師師相護」保守舊文化的再現，從一開始該名霸凌受害者高中生，在一年半內被記廿三支大小過及警告，卻有高達七成的處分被認定應撤銷，顯而易見，相關人員關注該生行為之頻率超乎其他學生，更有逼迫休學寫切結書等情況，連續且密集性處罰造成學生巨大壓力，且該校教評會出席十五人，僅一人同意解聘涉案前學務主任，上述問題現象也是「師師相護」保守舊文化所導致。

然而，在師長霸凌逼死一個高中生孩子後，「師師相護」保守舊文化仍存在，卻忽略如果要真正保障台灣教師專業倫理尊嚴，不是「師師相護」保守舊文化，而在於制度改革面上，教育部有無檢討校園霸凌防治準則、有無即時處理不適任教師及主任，同時配套鼓勵檢舉惡師，盡到保護學生責任，才能真正保障教師專業倫理尊嚴。

已因霸凌死了一個孩子，連教育局都看不下去，台中豐原高中也該停止師師相護的保守舊文化！讓個案能獲得妥善調查、懲處和冤情平反，也同時能轉化成更完整的制度討論，讓教育部在防治霸凌問題的規範修正，可以更加周全細緻。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

（政治工作者、教育博士）

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