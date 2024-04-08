自由開講》期待政府重視幼兒園的閱讀資源

◎吳政鴻

閱讀對於孩子們的成長至關重要，而學齡前更是孩子們最為關鍵的閱讀養成階段。

年幼的孩子就像一塊海綿，快速吸收家庭以及幼兒園所提供的閱讀養分，所以這個階段是培養孩子閱讀習慣的關鍵時期。目前政府在新生兒出生時，會透過各縣市戶政事務所或圖書館發放嬰幼兒閱讀禮袋，禮袋的內容包含入選「適合嬰幼兒閱讀之優良圖書」的共讀好書一本、閱讀手冊以及相關資料，幫助新生父母進行閱讀教育的啟蒙工作。另外，政府也針對國中、小新生啟動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國民中小學新生每人一本適齡圖書，期能協助中小學生養成閱讀習慣與主動學習的態度。

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年幼的孩子就像一塊海綿，快速吸收家庭以及幼兒園所提供的閱讀養分，所以這個階段是培養孩子閱讀習慣的關鍵時期。（資料照）

再者，國中、小學圖書館購置圖書的經費有其規範依據，根據「圖書館設立及營運標準」，國民中、小學圖書館購置圖書資訊之經費應占教學設備費的百分之十，另外政府一年更固定編列3億元經費充實全國中小學圖書館藏資源。

從上述內容可知，政府在新生兒、國中及國小階段都規劃有推動閱讀的實質政策，然而在「幼兒園」端卻存在著閱讀教育的斷層。目前政府對於幼兒園閱讀資源的投入付之闕如，圖書購置沒有任何規範和固定補助預算，幼兒園也缺乏足夠的藏書資源與閱讀推廣師資，以致孩子在此階段的閱讀養成教育遭受忽視，甚而導致孩子在後續的學習中出現瓶頸。

孩子們在幼兒園的時間是相當長的，幼兒園階段是培養閱讀能力非常關鍵的時間，無論公幼、非營利幼兒園、準公共幼兒園或私幼都相同。孩子在幼兒園之後面對國中小108課綱跨領域核心素養學習，題目字數越來越多，培養系統化的閱讀理解能力愈益重要，相對的即早在幼兒園階段塑造可讓孩子大量接觸閱讀的環境也更為重要。

建議政府單位能比照現行提供給國、中小的閱讀教育資源，除每年固定編列預算讓全國6千多所幼兒園購置優良讀物，也針對新入學的幼兒園新生每人贈送一本適齡圖書，並規劃派遣閱讀老師定期巡迴到各個幼兒園進行閱讀推廣課程。亡羊補牢，猶未晚也，期待教育部和衛福部能共同挹注經費來改善現今幼兒園閱讀資源缺乏的現狀，為幼兒園的孩子們建構完整的閱讀養成環境，不要讓幼兒園階段淪為閱讀教育的斷層。

（現任中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長）

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