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自由開講》實驗室污染與政治污染

2024/02/17 18:20

阿興博士

過年前發生了所謂台糖豬肉疑似瘦肉精的單一事件，國民黨部分人士見獵心喜，操作為民進黨政府管理無能，導致國營事業出包的食安問題。後來經多方複測，證實只有單一肉片微量檢出，且接近偵測極限，卻不見國民黨自省是否可能為實驗室本身的污染，而一昧的政治操作，造成部分人心惶惶及台糖公司商譽受損。

這樣的政治污染實在更令人遺憾，也令人不齒。

台糖豬肉疑似瘦肉精的單一事件，國民黨部分人士見獵心喜，操作為民進黨政府管理無能，導致國營事業出包的食安問題。（圖：台中市政府提供）

筆者曾任職相關認證實驗室，對實驗室內部之管理、流程及相關精密儀器操作十分熟稔，提出以下的淺見供國人參考。內行人認為，此次所謂的瘦肉精單一事件，實驗室污染的可能性是有的。衛生局的實驗室基本上是依據ISO-17025及衛福部相關的規範進行管理，瘦肉精檢測跟農藥殘留及塑化劑一樣，使用液相層析質譜儀檢測，此儀器價格昂貴，靈敏度極高，百億分之一的殘留都可以檢出，所以在樣品的前處理上要特別小心。檢測過程中，相關器皿本身的潔淨更不容馬虎；檢測樣品本身是否有瘦肉精之殘留， 一般而言皆須先配置相關化合物的標準品溶液，進行檢量線的分析，才能算出待測樣品相關分析數據。若在樣品製備過程中，相關藥品不慎污染到樣品，導致樣品的微量檢出，這種可能性是有的，也多次發生在國內外實驗室中。所以，超出限量規格時，除了同一樣品重新檢測外，更重要的是重新取樣再測。

衛福部食藥署自身實驗室及其它地方政府衛生局自2月2日至8日共抽驗75件，皆未檢出，讓人懷疑此一事件為實驗室污染的可能性，所以，做為主管機關的衛福部，對相關實驗流程及細節應進行詳細之調查，從實驗室人員的操作、儀器及操作環境都應進行調查，若證實為實驗室污染，應要求台中市衛生局實驗室進行矯正及偏差處理，以避免再發生。

台糖公司商譽本身事小，然而食品安全及實驗室管理本身事大，新冠病毒本身就是因為中國病毒實驗室管理不當造成的，希望相關單位嚴加調查此事，更不容有心人士進行政治污染，因為政治的污染比實驗室的污染更為可怕。

（科技公司主管）

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