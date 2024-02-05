自由開講》台中市政府欲假借食安之名，行政治鬥爭之實？

◎袁冰凝

國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，日前遭台中市政府驗出含有不得檢出瘦肉精「西布特羅」，問題是，儀器能夠檢出的數值是0.001ppm，而台中市政府檢出的0.002ppm已經是極限，如此低的檢出數值，在判定時本應特別審慎，以避免釋放錯誤的檢驗訊息，造成社會大眾無謂的恐慌，但該府卻恣意公布初驗結果，不禁令人質疑是否欲假借食安之名，行政治鬥爭之實？

台糖梅花豬肉片日前遭台中市食品藥物安全處檢出含瘦肉精（西布特羅）0.002ppm，農業部二日接獲消息後，連夜抽驗該養豬場豬隻的血液、毛髮、飼料均零檢出，並送同批號、同屠宰包裝的四個梅花肉樣本送驗也都是零檢出。左圖為台中市長盧秀燕，右圖為台糖出示台中市食安處發出的公文。（報社合成／資料照、記者翻攝）

依據《食品安全衛生管理法》第39條規定，食品業者對於檢驗結果有異議時，得自收受通知之日起15日內，向原抽驗之機關（構）申請複驗；受理機關（構）應於3日內進行複驗。按上述規定，台糖公司對於初驗結果有異議時，得自收受通知之日起15日內，向台中市政府申請複驗，而該府不待複驗結果，再公布檢驗訊息，一旦初驗有誤，試問侵害台糖公司商譽所造成的損失，要如何補償？另同法第40條規定，發布食品衛生檢驗資訊時，應同時公布檢驗方法、檢驗單位及結果判讀依據，試問台中市政府是否依規定如實公布相關資訊？若未公布，所發布的食品衛生檢驗資訊，是否已違反《食品安全衛生管理法》及《行政程序法》規定？

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農業部抽驗來源養豬場豬隻血液、毛髮、飼料後皆為未檢出，同批肉品樣品也都是未檢出，但台中市政府先前發布尚未複驗確認的檢驗資訊，透過新聞媒體傳播，已延燒數日，如最後確定台糖的安心豚冷凍梅花肉片安全無虞，純屬烏龍一場，受害的不僅是台糖公司，同時亦斲傷國產豬多年來在國際上所建立的優良形象。

（法務人員）

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