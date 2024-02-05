晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台中市政府欲假借食安之名，行政治鬥爭之實？

2024/02/05 11:22

◎袁冰凝

國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，日前遭台中市政府驗出含有不得檢出瘦肉精「西布特羅」，問題是，儀器能夠檢出的數值是0.001ppm，而台中市政府檢出的0.002ppm已經是極限，如此低的檢出數值，在判定時本應特別審慎，以避免釋放錯誤的檢驗訊息，造成社會大眾無謂的恐慌，但該府卻恣意公布初驗結果，不禁令人質疑是否欲假借食安之名，行政治鬥爭之實？

台糖梅花豬肉片日前遭台中市食品藥物安全處檢出含瘦肉精（西布特羅）0.002ppm，農業部二日接獲消息後，連夜抽驗該養豬場豬隻的血液、毛髮、飼料均零檢出，並送同批號、同屠宰包裝的四個梅花肉樣本送驗也都是零檢出。左圖為台中市長盧秀燕，右圖為台糖出示台中市食安處發出的公文。（報社合成／資料照、記者翻攝）

依據《食品安全衛生管理法》第39條規定，食品業者對於檢驗結果有異議時，得自收受通知之日起15日內，向原抽驗之機關（構）申請複驗；受理機關（構）應於3日內進行複驗。按上述規定，台糖公司對於初驗結果有異議時，得自收受通知之日起15日內，向台中市政府申請複驗，而該府不待複驗結果，再公布檢驗訊息，一旦初驗有誤，試問侵害台糖公司商譽所造成的損失，要如何補償？另同法第40條規定，發布食品衛生檢驗資訊時，應同時公布檢驗方法、檢驗單位及結果判讀依據，試問台中市政府是否依規定如實公布相關資訊？若未公布，所發布的食品衛生檢驗資訊，是否已違反《食品安全衛生管理法》及《行政程序法》規定？

農業部抽驗來源養豬場豬隻血液、毛髮、飼料後皆為未檢出，同批肉品樣品也都是未檢出，但台中市政府先前發布尚未複驗確認的檢驗資訊，透過新聞媒體傳播，已延燒數日，如最後確定台糖的安心豚冷凍梅花肉片安全無虞，純屬烏龍一場，受害的不僅是台糖公司，同時亦斲傷國產豬多年來在國際上所建立的優良形象。

（法務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書