自由開講》從綠雞蛋事件，看清國民黨的抹黑套路

◎余夢蝶

網路與部分媒體日前大量貼出綠色雞蛋照片，來影射該雞蛋是巴西進口蛋，農業部為防杜有心人士散播假訊息，移送檢調偵辦，卻有國民黨民代及親中人士，認為未經查證即移送法辦，違反正常程序，但事實上真是如此嗎？

首先，誣指綠色蛋為進口蛋的民眾，在網路訊息中貼上巴西國旗與購買雞蛋的全聯電子發票，並提問這顆臭蛋是否為進口蛋，問題是，照片中的盒裝雞蛋，噴印有國產蛋溯源編碼（可查詢雞蛋之洗選廠、來源畜牧場、包裝日期及生產方式），足以證明該盒裝雞蛋是國產蛋，既然是國產蛋，試問還有需要查證是否為巴西進口蛋嗎？

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再者，參照憲法法庭一一二年憲判字第八號判決意旨，表意人如於「言論發表前確經合理查證程序」，依所取得之證據資料，客觀上可合理相信其言論內容為真實者，即屬合於刑法第三一Ｏ條第三項（誹謗罪）所定不罰之要件。本事件中的雞蛋印有溯源編碼，可供查詢來源畜牧場，試問誣指綠色蛋為進口蛋的民眾，貼文前有經合理查證程序嗎？如未經合理查證，可恣意指稱雞蛋為巴西蛋嗎？

日前網路出現綠色雞蛋照片，指為台農蛋品的巴西進口蛋，已被證實為假消息。（翻攝自網路）

又查《食品安全衛生管理法》第四十六條之一規定：散播有關食品安全之不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金及《社會秩序維護法》第六十三條規定：散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。試問農業部依法行政，移送檢調追查散播不實訊息者，以避免造成社會恐慌，試問何錯之有？何來違反正常程序？

國民黨在第一時間點未譴責抹黑者，反而先指責農業部移送法辦是違反正常程序，其實是有脈絡可循，當國產蛋供應吃緊時，藍白陣營民代頻頻要求農業部進口雞蛋，隨著進口蛋解決缺蛋及猖獗黑市問題後，國民黨又誣指經過邊境逐批檢驗的進口蛋是毒蛋，造成消費者疑慮，等到國產蛋漲價又開罵雞蛋價漲，顯然「要求進口雞蛋、抹黑進口蛋、造成市場缺蛋、開罵雞蛋漲價」等一連串刻意操作，是國民黨拿雞蛋作為政治鬥爭的套路，並配合紅媒進行全面性認知作戰，企圖影響明年總統大選的選情，但筆者相信選民眼睛是雪亮的，終將看穿國民黨此一惡質的抹黑伎倆。

（法務人員）

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