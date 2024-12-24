自由開講》從全聯9死意外談大型新建工程施工防火

◎ 宋郁德

台中市大肚區一座倉儲建物尚未移交起造人全聯公司，於12月19日下午發生火警。消防單位緊急馳援，最後仍釀9死8傷不幸意外。台中市政府依《建築法》、《職業安全衛生法》與《空氣污染防制法》勒令停工，限期改善並裁罰。消防局根據掌握跡證研判，起火原因是3樓做焊接，火星從樓梯梯間的縫隙掉到地下室；而地下室正在施行地板工程，研判使用的塗料或黏合溶劑的油漆混合物引發火警。

興建中的全聯台中倉儲廠19日大火，消防單位緊急馳援，最後仍釀9死8傷不幸。（台中火警即時通報聊天室提供）

大型新建工程尚無防火管理人，又因平行分包方眾多可能致災的因素與改善方法如下：

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一、消防隱患分析

1.平行分包方眾多導致消防責任不清

多個分包方同時作業，可能導致消防責任分散，事故發生時難以明確責任方。各分包方的消防意識和安全規範執行水準參差不齊。

2. 消防措施協調不足

不同分包方在施工區域內的作業可能缺乏統一的防火措施，如滅火器材佈置、通道設置、防護缺口和疏散預案。消防設備和設施可能因缺乏統一規劃而重複或遺漏。

3.臨時用火、用電缺乏統一管理

各分包方私拉亂接電線或違規用火，增加火災風險。臨時電纜佈線雜亂，可能被勾攬造成短路或超載。

4.材料堆放雜亂無序

不同分包方的材料隨意堆放，易燃物與火源距離過近，增加火災隱患。逃生通道可能被材料堆放佔用或堵塞。

5.施工人員消防意識不足

部分分包方未對施工人員進行足夠的消防安全培訓，導致其缺乏火災防控和應急處理能力。工人在施工過程中可能忽視動火審批或電氣設備檢查等重要防火措施。

台中市消防局表示，訪談現場目擊者，提到在地下室1樓發生火災前，現場鋪設很多隔熱用的PS保麗龍板。（讀者提供）

二、改善方法

1.明確消防責任

• 合同約定：在與各分包方簽訂合同時，明確各分包方在施工期間的消防安全責任，並納入績效考核指標。

• 責任劃分：為每個施工區域指定責任人，確保責任落實到具體分包方和個人。

• 消防安全承諾書：要求所有分包方簽署消防安全承諾書，確保其理解並遵守消防安全規定。

2. 統一消防管理

• 成立消防管理小組：由總承包方牽頭成立工地消防管理小組，負責整體消防協調和隱患排查。

• 統一消防設備配置：制定消防器材的統一配置標準，確保所有區域的消防設施完備且符合規範。

• 消防驗收：每日對各分包方的作業區域進行消防檢查，重點檢查動火作業、電氣佈線和材料堆放。

3. 臨時用火、用電管理

• 用電規範：統一設計施工現場的臨時用電線路，由專業電工進行安裝和定期檢查。禁止分包方私自接電，所有用電需求必須經過總承包方審批。

• 動火審批：嚴格實施動火作業審批制度，動火區域必須配備滅火器材並安排專人監控。

• 定期檢查：對所有臨時電纜和用電設備進行每週檢查，發現隱患立即整改。

4. 材料堆放規範

• 分類存放：設立專門的材料堆放區，將易燃材料（如木材、塑膠）與其他材料分開存儲。

• 安全距離：確保堆放區與施工區域之間保持至少5米的安全距離，堆放高度不超過1.5米。

• 定期清理：定期清理建築垃圾和廢棄材料，確保疏散通道暢通。

5. 提高施工人員的消防意識

• 消防培訓：組織全體施工人員參加消防安全培訓，重點講解滅火器使用、火災報警和逃生技能。對新入場的分包方人員進行消防知識教導。

• 宣傳教育：在工地顯眼位置張貼消防安全標識和宣傳標語。設置公告欄公示火災隱患及整改措施，增強工人警覺性。

6. 制定並演練應急預案

• 應急預案：制定適用於多分包方的綜合火災應急預案，明確報警、滅火、疏散和聯絡的具體流程。

• 定期演練：每季度組織一次全工地範圍的消防演練，模擬不同分包方在火災發生時的回應措施。

• 通訊聯絡：為每個分包方分配對講機或其他通訊設備，確保緊急情況時資訊傳遞迅速。

7.加強外部消防協調

• 消防部門合作：定期邀請當地消防部門對施工現場進行檢查和指導。

• 外部資源協調：確保周邊水源充足，與鄰近社區和企業建立緊急聯動機制。

8. 技術手段輔助管理

• 消防監控系統：在關鍵區域安裝火災探測器和即時監控設備，提升火災預警能力。

• 智慧管理：採用智慧工地管理平臺，實現錄影監看對分包方的用電、用火行為的即時監控。

三、施工電焊作業引發火災預防

施工中進行熔接、熔切、電焊、研磨、熱塑、瀝青等會產生火花之工程作業時，為防止施工作業之火焰或火花飛散、掉落致引起火災，應依下列規定採取措施：

（1）應避免在可燃物附近作業。但作業時確實無法避開可燃物者，應在可燃物周圍採用不燃材料或防焰帆布披覆或區劃，予以有效隔離，並於地板鋪撒濕砂等措施。

（2）施工單位在實施熔接、熔切、焊接等會產生火花之工程作業時，應備有滅火器等消防安全設備，能隨時應變滅火。

（3）施工人員不得在指定場所外吸菸或用火。

（4）為防止縱火，有關施工器材、設備等，應確實收拾整理。

（5）施工期間對施工人員的訓練、教育及公告，應依下列原則辦理；

A.防災教育必須包括全體施工人員。B.有雇用外勞時，應實施個別教育。C.訓練種類包括滅火、通報及避難引導。D.施工安全之教育訓練必須於開工前為之。

落實以上措施，可以在分包方眾多的大型新建工程中有效降低消防隱患，確保施工安全。

（作者為仲裁人）

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