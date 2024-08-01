自由廣場》彰化隔間套房火災／防租屋出人命 縣市政府有責

◎ 林進國

彰化無良屋主不但違建，還違法隔成出廿九間出租房，早上六點的一場火警造成三死三傷慘劇，若非一名見義勇為的開車族經過，趕緊下車大喊，讓約廿名房客及時逃生，這場租屋火災的傷亡人數恐怕震撼全國。

彰化的租屋慘劇在目前的租屋生態之下，不是第一件也絕對不是最後一件，在台灣，屋主將原本兩層樓的透天厝增建至四五層樓比比皆是，除增居家空間，還隔成套房與雅房大賺租金，更有投資客買舊式公寓，隔成數間套房賺取可觀租金，這些房東共同特色是，不申報租金收入，不同意租客申請政府租金補貼，超收電費當起小台電（每度五元），更嚴重的是不重視租屋安全，從隔間材質、住宅警報器、滅火器，基本維安配置樣樣缺。

請繼續往下閱讀...

租屋火災屢見不鮮，有家人在外租屋者甚感憂心，筆者的孩子在台北就是租住舊式公寓改裝的套房，第一次租四樓小套房，現在租公寓五樓改裝的兩小房，將近兩萬元月租很不便宜，屋主卻連幾千元的住警器與滅火器多不願提供。

在此向政府建言：一、參考查戶口方式，啟動全國租屋總普查並列冊。二、大型違法增建隔成大量出租房者必須禁止出租並制定處罰。三、舊式違建與公寓或大樓隔間出租須列冊申報，房東須提供住警器、滅火器並投保火險。

保障人民生命財產是政府的基本責任，防止租屋者悲劇一再發生的方式，即是政府解決問題的魄力，執政者必須不懼無良房東等既得利益者，進而保障在外租屋者的生命財產，強制輔導房東們提供合法安全的租房，以共同創造安全合法的租屋環境。

（作者是科技公司營業經理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法