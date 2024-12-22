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自由開講》拿年輕人尋開心 國民黨將自食惡果

2024/12/22 08:30

◎ 陳啟濃

年輕人目睹國會殿堂遭受國民黨的踐踏，一分鐘就通過法案，立委上演暴力劇，還有許多掏空中央政府行政權與挖光中央經費的法案紛紛快速通過，激起青年朋友的愛國心，於是下班後冒著冷颼颼的寒風，聚集在國民黨中央黨部前集會宣講。

抗議國民黨暴力強推選罷法等爭議法案，不少年輕民眾冒著冷颼颼的寒風聚集。（記者王藝菘攝）抗議國民黨暴力強推選罷法等爭議法案，不少年輕民眾冒著冷颼颼的寒風聚集。（記者王藝菘攝）

這樣的愛台愛國的行動，竟然招來國民黨的冷言冷語，架起音響嗆聲擾亂，有說他們是在求官，罵他們是瘋子的，有說希望他們「玩得開心」。國民黨不尊重年輕人的意見，更認為這些年輕人都只不過是受到挑動的民進黨「側翼」，嚴重侮辱年輕人熱血沸騰的愛國心。

有位參與集會的女性青年大聲疾呼，年輕人政治、追星、運動、音樂，這些都不該被分開。政治就是管理眾人的事，今天不上街頭抗議國民黨通過的這些誤國誤民、出賣民主的法案，政府被架空，財政被掏空，對中共百般討好，台灣漸漸就真的成了中國的「內政問題」了，以後很有可能就沒有機會展現台灣人的民意

追星族帶著偶像手燈上街遊行。（記者陳志曲攝）追星族帶著偶像手燈上街遊行。（記者陳志曲攝）

凜冽的天氣誰不想躲在溫暖的家中，選擇走上街頭表達意見，這是對台灣有一份守護的情感，不該被污名化為受到政黨的唆使操弄。面對年輕人的集會，國民黨表現出的惡質言行，除了見證國民黨欠缺政黨該有的民主風範，更讓台灣人警覺，這樣蠻橫的政黨，跟中共沒甚麼兩樣，台灣絕不能讓他們予取予求，葬送了國家自由民主幸福的未來

（作者為政治評論員）

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