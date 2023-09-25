自由廣場》災例多 正視工廠空間安全性

◎ 鄭震崇

工廠災例不斷發生，消防人置身於不明情境中極其危險。工廠的消防安全，再度受到關注，從法規面來看，建築技術規則規定一五○○平方公尺以上的工廠才需要設防火區劃。各類場所消防安全設備設置標準內也只有針對樓層超過十公尺，樓地板面積超過七○○平方公尺高架儲存倉庫才需設置自動灑水設備。一般工廠只限於被動式的滅火器或室內外消防栓的設置，對於主動式的自動灑水設備則未規定。

面對工廠生產作業區域有熱源、機器的運轉、配線管路、成品半成品、各種揮發溶劑、原料、黏膠等可燃與易燃物品，一旦發生火災，火勢發展極為快速強大；在無防火區劃可限縮其波及區域範圍，如果廠區的作業人員來不及或不會操作滅火器與室內外消防栓之不利情境下，等到消防人員抵達時，多已失控；此時基於使命感而深入火場搶救的第一線消防員，就面臨著極其致命的挑戰。

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此次的火警，廠區內囤放過氧化物及禁水性物質，消防人員還未射水就爆炸，凸顯了業者沒有做好防火管理的責任。公共危險物品依法規需有嚴格的防火區劃間隔，要有一定的防護距離。基於工廠、倉儲內部作業員工安全、外部連接街廓住民的社區安全與環保需求，平時對易燃易爆化學及禁水性物質之放置需區隔管理並設置非灑水設備的其他自動滅火設備，加上場內大部分作業場所之自動灑水設備，才是有效的減災投資作為。

工廠火災依消防法規定，消防人員趕赴災害現場時需告知存放危險物品的種類、數量及存放位置，否則火勢失控，消防員在資訊不明與火勢強大壓迫下，想要及時有效控制火勢的完美救災，恐怕損失慘重並衝擊社會。

工廠火災慘痛的災例讓我們必須正視工廠空間安全的重要性，設置自動灑水設備是全世界工廠必備的企業防災設備，除可控制初期火勢延燒、限縮火害波及範圍與程度，減少損失，也是提高消防員火場救援安全性的關鍵措施。建議企業主、保險公司與相關單位召集會議研議法規，並確保工廠空間的安全性。

（作者為前高雄市消防局大隊長、日本國立金澤大學火災工學博士）

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